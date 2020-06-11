Никогда не заводите хаски: Александра из Изборска рассказала о своей мечте и реальности, с которой сталкивается каждый день

Справка: Александра, 25 лет. Любит творить красоту: рисует, занимается дизайном, работает парикмахером-визажистом, помимо этого занимается благотворительностью – спасает бездомных собак северных пород. Александра признается, что с детства мечтала о собаке «хаски – голубые глазки». Теперь у нее таких шесть и она призывает Псковичей не заводить это прекрасную северную породу.

Фото: Анна Лаба

У Александры и ее семьи шесть своих собак и они постоянно принимают нескольких "потеряшек" на передержку, чтобы найти им добросовестного хозяина. Каждые выходные в Старом Изборске вся семья устраивает прогулки с питомцами, как говорит Александра - догтрекинг. "Собаки резвятся на полях и принимают грязевые ванны в болотах. Затем отмываются в озере и сразу выглядят на пять лет моложе" - смеется хозяйка. Поучаствовать в прогулках и разнообразить свои будни общением с позитивными хаски разрешают любому желающему, "ведь это отличный антистресс".

Фото: Анна Лаба

Героиня рассказала нам, с чего все началось:

В 2010 году Саша привела домой одичавшего грязного закусанного пса с голубым глазом. Владельца не нашли, и Митя, так назвали пса, обрел свою семью у Саши. С этого четвероногого и начался ее путь по поддержке собак северных пород. И все больше она начала видеть в городе бездомных, брошенных хаски.

Фото: Анна Лаба

Как можно описать эту породу?

Сибирские хаски - своевольные, характерные, любящие свободу собаки. Очень активные и позитивные. Выведена была работать в упряжке, как ездовая порода. Если нашим ребятам становиться скучно дома, они начинаю петь всем хором. Как ни странно, соседи реагируют на это нормально и очень любят наших питомцев.

Хаски изначально рабочая порода, требующая определенных нагрузок: физических и умственных. Поэтому не странно, что они, зачастую, не уживаются в городской квартире. Эти собаки компаньоны и не любят одиночества в четырех стенах. Они готовы с хозяином путешествовать хоть на край земли. Со своими двумя девочками мы ездили в Крым на машине, где они резвились и купались в черном море. Вы бы видели эти довольные глаза! Ради них мы готовы на все.

Фото: Анна Лаба

Как вы думаете, почему собаки сбегают даже от ответственных хозяев?

На данный момент современные люди не считаются с особенностями породы. Мало гуляют, не занимаются ездовыми видами спорта и от этого собаки начинают скучать и разносить квартиры. Когда щенок подрастает, люди перестают терпеть выходки собаки, не разбираясь с тем, что это их вина, а не собаки и просто выбрасывают не угодное животное на улицу. Есть очень много разведенцев, которые пытаются заработать на животных деньги. Сами же недобросовестные заводчики продают собак кому попало, потому, что "красивые".

Фото: Анна Лаба

Вам приходилось ростить щенят хаски? Правда говорят, что они до самой старости остаются детьми?

Год назад мы подобрали беременного маламута и на нашем балконе родилось восемь щенков. Росли они очень быстро и быстро рушили квартиру. Уже в две недели они воровали сырое мясо у матери. А в три - открыли глаза и начали ходить, рваться в квартиру, выбивая дверь балкона.

Каждое утро у нас начиналось с рассветом под вой щенков. Представьте: открываешь балкон, восемь пушистых сносит все на своем пути, в этот же момент писают и какают, успевают пробежать половину квартиры. Причем те щенки, что позади, размазывают все то, что делают первые.

Затем все убираешь, моешь их. Далее кормишь, они вымазываются в еде, и снова все мыть. Затем они снова справляют нужду. И так все по кругу. Это был незабываемый опыт. Мы оставили себе одного мальчика Марса, теперь он самый большой и пушистый член семьи. Но даже сейчас хоровое пение собак дома и "грязевые ванны" на природе ни капли не отстают от тех "щенячьих" из его детства.

Фото: Анна Лаба

Вам кто-то помогает с собаками? (кормом, финансами)

Все подобранные нами собаки стерилизуются, прививаются, чипируются. Все это оплачивается из собственных средств. Так же, как и корм для собак. Бывает, нам могут помочь косточками и мясом, но это так, побаловаться. [смеется] Помогая собакам, мы познакомились с единомышленниками и делимся друг с другом свежей информацией, отлавливаем по очереди городских "потеряшек".

Как часто вы подбираете новых хаски?

Собак мы берём примерно раз в 2 месяца, все зависит от пристройства предыдущей собаки и от того, сколько собак бегают беспризорными. Как пристраивается одна, на ее место приходит другая. Порой бывает не успеваешь изучить, привыкнуть, уже надо пристроить и появляется следующие хвостики.

Все наши питомцы – это те, кому долго не удавалось найти дом, а собаки уже привыкли и приняли нас за хозяев. Они приходят по утрам обниматься, они смотрят влюбленными глазами и никогда не придают. Они очень умные, если что-то нужно, скажут. Они как дети и отношение к ним должно быть соответствующее.

Фото: Анна Лаба

Сегодня проблема бездомных собак северных пород разрастается до масштабов катастрофы, это если не считать всех остальных брошенных собак. Как в Псковской области, так и по всей России есть благотворительные движения, направленные на спасение снежных псов. Подобные организации изо всех сил стараются дать собакам новую жизнь, и как и Александра, в весь голос твердят: «Не заводите хаски, вы не справитесь!».