Знакомство с чемпионами: Борис Моисеев

Справка: Борис родился 19 марта 1982 года в городе Великие Луки. С раннего детства начал заниматься спортом, а именно самбо и дзюдо, под руководством Андрея Кротова. В 1999 году поступает в ВЛГАФК на специалиста по физической культуре и спорту. Получает высшее образование, и уже с 2004 года по настоящий момент работает по специальности в СШОР «Экспресс».

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О наградах:

Многократный чемпион и призёр первенства города Великие Луки и Псковской области среди юношей по борьбе самбо и дзюдо, неоднократный победитель традиционного Великолукского турнира «Память», победитель первенства СЗФО 1995 года, участник первенства России в городе Энгельс по борьбе самбо 1995 года, многократный призёр областных чемпионатов среди мужчин по борьбе самбо и дзюдо с 2004 по 2016 год, победитель традиционного турнира памяти В.И. Марго 2012 года, серебряный призёр чемпионата России среди ветеранов в городе Болгар, Республика Татарстан в 2017 году. В этом-же году он принимает участие в Чемпионате мира в городе Саллонники (Греция), где занимает шестое место.

Мы узнали, каково было герою соревноваться за границей:

«Во-первых, отмечу, что мне впервые довелось участвовать на Чемпионате мира, тем более за границей. Больше всего мне понравилось атмосфера проведения соревнований, а ощущение словами просто не передать. Стоит один раз приехать и увидеть то, как дружно и коллективно проводят чемпионаты за границей».

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За время тренерской деятельности Борис воспитал немало спортсменов, которые регулярно занимают призовые места и являются победителями первенств города, области и СЗФО. Среди них:

Парвиз Мамедов – кандидат в мастера спорта по самбо и боевому самбо;

Владислав Герасимов – кандидат в мастера спорта по самбо, победитель Международного турнира памяти подвига 6-ой роты ВДВ;

Роман Соколов – участник первенства России по самбо 2014 года;

Дмитрий Спиридонов – преподаватель и кандидат в мастера спорта по самбо.

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Что расскажите о своих воспитанниках? Есть ли среди них те, которых вы могли бы выделить?

«Все молодцы. Я никогда никого не выделяю, потому что считаю, что в первую очередь каждый из них тренируется в одинаковых условиях и на тренировках я делаю упор на командную и продуктивную работу».

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С какими трудностями вам приходится сталкиваться в тренерской деятельности?

«Трудностей практически нет. Как я говорил вам ранее, я воспитываю в своих учениках командную работу, безусловно каждому из них требуется и свой индивидуальный подход. Хочу отметить: для того, чтобы найти индивидуальный подход к каждому ученику требуется проделать весьма немалую и объёмную работу. Поэтому я использую технику повседневного общения и поверьте это помогает. Когда постоянно общаешься с учениками, ты лучше всего знаешь в каком направлении нужно с ними работать».