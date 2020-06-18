Ведущий Сергей Карпов об удаленной работе, спортсменке жене и финансовом совете на жизнь из сериала "Друзья"

Справка: Сергей Карпов - 41 год, женат, двое сыновей. Учился на педагога и работу с детьми вспоминает с восхищением: «Выехать вожатым в лагерь – это настоящее вдохновение». Его любимое увлечение - это развлечение людей, про это с ним можно разговаривать вечно: «Мне очень повезло, что одно из хобби совпадает с одним из видов моей деятельности». Свою жизнь не представляет без работы на радио. И твердо уверен, что ведущий на удаленке – это глупо.

В студенческие года Сергей выступал в команде КВН

Чем вы занимаетесь во время карантина?

Ведущий – это не единственная моя профессия, поэтому работа у меня сейчас есть. Но и появилось гораздо больше времени. Появились полноценные выходные, потому что отдыхать не всегда получалось, особенно в сезон. Я больше стал времени проводить с семьей – это тоже можно назвать отдыхом.

Если бы не было возможности перекинуться на другую профессию, где бы искали средства на жизнь?

Я человек жадный. [смеется] Поэтому у меня всегда что-то накоплено, отложено. Страхуюсь я, конечно, не на такие случаи жизни. Многие коллеги берут предоплаты, авансы, задатки и прочее. Им сейчас хуже. Эти деньги им приходится как-то возвращать или резервировать. Получается, у тебя денег нет, но ты их уже потратил.

Многие коллеги берут предоплаты, авансы, задатки и прочее. Им сейчас хуже.

Как проходит ваше свободное время?

Как только стала позволять погода, выехали на дачу. Дети очень рады, потому что в городе погулять так не выйти. Теперь живем там. У нас обычные домашние, бытовые заботы. В деревне все по-другому, все более размеренно. Честно говоря, не привычно. Потому что темп жизни за городом гораздо неспешнее, чем тот, к которому я привык. Иногда даже пытаюсь вспомнить, как это, когда у тебя каждый вечер выходных происходит что-то шумное, большое и веселое. А тут – нет. Ты лежишь на качельке с книжкой и птички поют.

Дети очень рады, потому что в городе погулять так не выйти.

Нашли время изучить что-то новое?

Мне кажется, это не зависит от карантина. Постоянно ведь чему-то учишься, что-то читаешь. Или не учишься. Честно, я не думаю, что большинство тех, кто сидит дома, в большинстве своем прямо кинулись что-то учить. Если ты хотел чему-то учиться, тебе не мешало отсутствие свободного времени. А если ты ленился, то и наличие карантинного «отпуска» ничего не изменит. Да, я много читаю, но это и раньше было, просто сейчас свободного времени больше.

Какие у вашей семьи были планы на это лето?

Безусловно, масса планов полетело к чертям. По объективным причинам. Их две: ограничение на выезд, на въезд, на поездки и покупки, а второе – это финансовая сторона. Ведь определенная часть дохода была специально оставлена, ведь на нее можно было что-то планировать. И было запланировано. Но, честно говоря не очень жалею, что так получилось. Не в плане того, что всех закрыли на карантин [смеется], а что у меня появилась такая возможность – ничего не делать. Как-то даже начинаешь задумываться…

Масса планов на лето полетело к чертям

У вас есть книги, которые вам дают стимул, энергию к работе?

У меня, наверное, нет таких книг. Есть вещи, которые заставляют подумать. Но чтобы могли перевернуть жизнь, не знаю, я с такими не сталкивался. Есть вещи любимые: тут я, наверное, не оригинален, у меня на кухне лежит «Мастер и Маргарита» Булгакова - это первое, что я беру, когда не знаю, что почитать. Или Лукьяненко – «Императоры иллюзий», серия про мага-недоучку. И обожаю Терри Пратчетта.

А что прочли последнее?

Из последнего – это мое дачное увлечение, чудесная книжка, которую я нашел как раз на даче, в большом количестве старых книг. «Деревенский детектив» Виля Липатова - это отличная история, я прямо душой отдыхаю. Красиво пишет человек, очень живописно и язык самобытный, в общем, наслаждаюсь ей.

Выехать вожатым в лагерь – это настоящее вдохновение

Вы нашли время для спорта?

Я самый не спортивный человек в семье. Моя любимая – спортсменка, она тренер. Занимается сама и занимает других. У нее, конечно, сейчас все по-другому в связи с ограничениями. Но она тоже как-то находит возможность для занятий с людьми, соблюдая все эти многочисленные правила. У нее тоже уже берут интервью, мы оказались такой публичной семьей неожиданно. Дети тоже занимаются, но удаленно. Личное отсутствие тренера немного расхолаживает, конечно, но они занимаются в своей волшебной, восхитительной команде «Хоть отбавляй». Я жутко завидую этим ребятам и горжусь, что с ними знаком. Ребятки, если вы прочитаете это, вы великолепные и крутые, я вас обожаю.

А я занимаюсь ооочень нерегулярно, хоть вокруг и много таких положительных примеров. Никаких изменений, я думаю нет. Этот волшебный термин «раскарантинило» - это не про меня, если я и прибавил в весе, то это незначительно. Но я об этом не знаю и знать не хочу [смеется].

Я самый не спортивный человек в семье. Моя любимая – спортсменка.

Если примерно посчитать, сколько праздников, клиентов и денег отвалилось за карантин?

Очень сложный вопрос. Не все мероприятия отвалились на сто процентов, некоторые перенеслись. Понятно, что переносы накладываются на другие даты и опять все ходит по кругу. Ну, пока все непонятно. Сложно сказать, честно сложно. Понятно, что это не один и не два [праздника], но и не десятки. Могу точно сказать, чего не было – это странная идея удаленного проведения праздников. Потому, что личный контакт с аудиторией важен. Удаленное проведение праздников – это не совсем то, чего хотят люди. Сидеть смотреть в телевизоре веселого человека…

Удаленное проведение праздников – это не совсем то, чего хотят люди. Сидеть смотреть в телевизоре веселого человека…

Ваше мнение по поводу сезонной работы шоумена и что посоветуете ребятам, чтобы удержаться на плаву во время форс-мажорных ситуаций?

Во-первых, я не считаю, что работа шоумена или ведущего – это сезонная работа. Да, весной-летом горячая пора, все женятся, но осень и зима – это корпоративы. И дни рождения у людей круглогодично же. Ну, а форс-мажорные ситуации в виде эпидемии, они на то и форс-мажорные ситуации, потому как их не предусмотришь. И отсюда вытекает единственный совет: откладывать. Понятно, что умничать сейчас гораздо проще, чем реально откладывать. Но даже в чудесном сериале «Друзья» родители одной из героинь – Моники учили ее: 10% откладываешь от постоянного дохода и 50% от неожиданного. И все у тебя будет хорошо, даже, если что-то случилось. Понятно, что никто этому совету не следует, даже та самая Моника.

У меня, например, двое детей, один из них уже подросток, у которого стремительно меняются и запросы, и физические параметры.

Я много где работал, у меня обширное поле деятельности было. И везде мне старшие товарищи говорили: «Сережа, откладывай!». Сейчас я понимаю, что откладывать надо обязательно не в конвертик в шкафу, под рукой, а туда, где эти деньги сложно извлекаемы. Что касается совмещения: у меня есть основная работа и мероприятия я провожу в свободное время. И естественно, если выбирать ведение праздников или основная работа, то я выбираю основную. Это, кстати, и праздникам на пользу идёт – они не превращаются в рутину, получаешь настоящее удовольствие от каждого.

Ваша сумма для "выживания" и "достатка" в Пскове. Сколько это?

Понятия не имею, у каждого по-своему. У меня, например, двое детей, один из них уже подросток, у которого стремительно меняются и запросы, и физические параметры. Всё это требует денег. Я знаю людей, которые живут на 10 тысяч в месяц, это, если говорить о «выживании». Честно, я не знаю свою сумму. Я помню время, когда денег не было, но я не умирал от голода. «Достаток» - это, наверное, когда ты не отказываешь лишний раз себе в мелочах. Если честно, даже до пандемии у меня не было четкой суммы, которую я трачу. Это не значит, что я швырял деньги направо и на лево, но я жил с той суммой, которая была в моем кошельке, иногда заставляя себя следовать советам родителей Моники.