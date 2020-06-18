Легендарные псковские маковые Павы засадили картошкой

Каждый июнь поле окрашивается в алый цвет, но в этом году этого не случилось. Люди заволновались и в социальных сетях развели полемику на тему уничтожения макового поля в Павах. Оно стало одной из достопримечательностей области. Туда съезжались люди из разных городов, чтобы посмотреть на цветение и сделать фотографии.

Фото из социальных сетей

У этого места даже есть своя легенда. Будто бы во время Великой Отечественной войны женщине пришла похоронка, что ее сын погиб в Псковской области, под Павами. После завершения войны, она поехала в эти края и рассыпала там семена мака в память о сыне.

Однако сейчас поле будет использоваться по своему предназначению и приносить людям урожай. Еще неизвестно, останутся ли предприниматели в следующем году или поле снова станет излюбленной фотозоной туристов.