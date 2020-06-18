..
2020-06-18T15:20:42+03:00
Общество

Легендарные псковские маковые Павы засадили картошкой

Маковое поле в Порховском районе вспахали и посадили на месте цветов морковь и картофель. Поле находится в реестре сельскохозяйственных угодий, поэтому его передали в аренду предпринимателям, сообщил глава Порховского района Виктор Степанов.
Анна Лаба
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый июнь поле окрашивается в алый цвет, но в этом году этого не случилось. Люди заволновались и в социальных сетях развели полемику на тему уничтожения макового поля в Павах. Оно стало одной из достопримечательностей области. Туда съезжались люди из разных городов, чтобы посмотреть на цветение и сделать фотографии.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

У этого места даже есть своя легенда. Будто бы во время Великой Отечественной войны женщине пришла похоронка, что ее сын погиб в Псковской области, под Павами. После завершения войны, она поехала в эти края и рассыпала там семена мака в память о сыне.

Однако сейчас поле будет использоваться по своему предназначению и приносить людям урожай. Еще неизвестно, останутся ли предприниматели в следующем году или поле снова станет излюбленной фотозоной туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

Читайте также
Легендарные псковские маковые Павы засадили картошкой
Маковое поле в Порховском районе вспахали и посадили на месте цветов морковь и картофель. Поле находится в реестре сельскохозяйственных угодий, поэтому его передали в аренду предпринимателям, сообщил глава Порховского района Виктор Степанов.
Ведущий Сергей Карпов об удаленной работе, спортсменке жене и финансовом совете на жизнь из сериала "Друзья"
Серия публикаций "Комсомолки" о людях, которые до пандемии были у всех на виду. Зарабатывали шумными и массовыми праздниками, веселили и развлекали псковичей круглый год. Во что превратилась жизнь шоуменов и ведущих во время карантина.
Новости 24
Обнаружено первое захоронение жертв концлагеря в Моглино
Ежегодный фестиваль «Изборская крепость» пройдет в форме видеоконкурса
Мнимые сотрудники банков обокрали псковичей на 575 тысяч рублей
В Пскове стартует индивидуальный забег в честь медиков
Лето - время романтики: в Пскове поймали грабителей косметики и гитары
Псковский борщевик не погиб от первой обработки за 700 тысяч рублей
Псковские пограничники не пропустили 60 тысяч контрабандных сигарет в Европу
Псковичи отправятся на работу по отремонтированной дороге на Рижском проспекте
На спортивном комплексе "747" начались ремонтные работы
Псков готовится к первому этапу снятия ограничений
С 1 июля бухгалтера коснутся несколько нововведений
Только одна баня в Пскове сможет открыться в срок
В Псковской области прокуратура сорвала свадьбу
Псковичам разрешат посещать торговые центры
Какие новые услуги можно получить через МФЦ Пскова и в райцентрах области?
Псковича с Covid-19 судят за побег из больницы и прогулку по вокзалу
КВН-щица или бодибилдерша? В Острове выбирают Мисс – 2020
Разряд молнии в Пустошкинском районе ударил в жилой дом
Еще один «Кванториум» откроют в Великих Луках
В Великих Луках обновят 1,6 километров пешеходных дорожек
Число новых заражений Covid-19 в Пскове пошло на спад
Псковский аграрий предлагает продавать молоко по цене топлива
Стадион «Электрон» сохранит свое предназначение
Парады в честь Победы пройдут в 28 городах России
20 пилотов подали заявки на участие в 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Кот митрополита Тихона Владыка не согласился быть «Викарием» и «Келейником»
Новогодние каникулы могут отмениться в 2021 году