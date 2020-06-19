2020-06-19T12:33:13+03:00
Общество

В Пскове снимает фильм актер из сериал «Универ»

Актер сериала «Универ» Арарат Кещан вернулся в Псков на съемки. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте.
Анна Лаба
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В настоящее время Арарат – ведущий программы «Не факт» на телеканале «Звезда». Каждый выпуск программы рассказывает об интересных личностях и необычных местах. Ведущий задается вопросами и сам ищет на них ответы в архивах, в интервью с экспертами.

В новом выпуске речь идет о княгине Ольге, с которой начинаются первые же страницы в летописи о Пскове. Съемочная группа в городе была три дня. В первый день ездили по локациям, второй день уже снимали в Выбутах, а третий – в Псковском Кремле.

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Заведующая сектором развития Марина Николаева рассказала «Комсомолке» об интересном факте: «В Троицком соборе всегда много посетителей, но сейчас присутствовала только съемочная группа, поэтому в кадре не было ни одного лишнего человека. Это было очень необычно».

Записывали фильм в жару более 30 градусов, но музейщики не мучались, Арарат их всячески подбадривал. «Он очень энергичный, вежливый и внимательный к сценарию» – говорила заведующая.

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Кещан гостил на Псковщине со съемочной группой уже несколько раз. В декабре 2019 года он приезжал снимать о нашествии польского короля Стефана Батория на Псков, а в марте сюжет вышел под названием «Речь Посполитая против Пскова». Тогда же актер на своей странице в Instagram написал: «Оборона Псковской крепости — отличная тема», а Псков — «вообще сказка».

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В этот раз он гулял по городу и восхищался: «Совсем другой Псков летом, он конечно и тогда был симпатичный, но сейчас вообще красота» - делится в Instagram Кещан.

Через пару недель группа планирует приехать и снимать выпуск о Ледовом побоище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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