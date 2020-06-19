Псковская федерация Кудо выиграла грант 1,8 миллиона рублей: интервью с председателем федерации

По словам председателя областной федерации Кудо Ильи Кучерова: «В основе спортивного проекта лежит технология наставничества, в рамках которой успешные, состоявшиеся мужчины города Пскова и Псковской области, а также специальные наставники, приглашенные на мастер-класс, будут общаться с подростками, проводить вместе время, участвовать в тренингах и мастер-классах, вместе читать книги, посещать культурные, познавательные и спортивные мероприятия».

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Целями проекта стали:

Адаптация мальчиков-подростков, воспитывающихся без участия отца и развитие у них настоящих мужских качеств;

Обустройство спортивных залов в муниципалитетах;

Организация полноценного тренировочного процесса и приобщение подростков и детей к изучению основ боевых единоборств (Кудо);

Создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения;

Популяризация здорового образа жизни через систематические занятия Кудо.

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Илья Кучеров рассказал, как ему удалось выиграть грант:

«На самом деле, основа любого спортивного проекта — это терпение и усердная работа над ним. Для того, чтобы выиграть, требуется постоянно систематизировать и дорабатывать проект, работая над ошибками»

Почему вы решили принять участие в конкурсе грантов?

«На сегодняшний момент мы все с вами выполняем одну и туже цель, а именно здоровое поколение и развитие личности. Поэтому Мы стремимся через изучение Кудо воспитать в себе силу духа и тела, развить гармонию и интеллект, стать настоящей личностью и внести вклад в развитие своего общества».

Кто помогал вам в подготовке?

Хочу поблагодарить команду Проектного офиса «Команда 2018» за оказанную помощь и консультацию спортивного проекта.

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Какое напутствие вы дадите будущим участникам?

«В первую очередь, мы хотим порекомендовать всем областным спортивным федерациям принимать постоянное участие в конкурсе. Проводить и анализировать работу над ошибками. Хочу также отметить, что данный конкурс — это возможность получить отличное финансирование для федерации, ни в одном из регионов России нет возможности получить столь большой грант на региональном этапе».

Стоит отметить что, на территории Псковской области вслед за Клубом спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», уже вторая спортивная федерация получает такой большой грант, что способствует развитию и популяризации спорта в регионе.