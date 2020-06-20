«Поддержим врачей искусством»: псковские художники подарили медикам картины в канун Дня медицинского работника

Акцию «Поддержим врачей искусством» в канун Дня медицинского работника решили провести Псковское региональное отделение Союза женщин России и Псковское региональное отделение Союза художников России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России

Медицинские учреждения Пскова и Великих Лук украсят 32 картины местных мастеров, подаренных медицинским работникам, работающим в СOVID-центрах, в знак благодарности за их труд.

Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России

«Мы понимаем, что впервые День медицинского работника проходит в таких сложных условиях, этот праздник людей, которые, рискуя своим здоровьем, своими умениями и знаниями помогают тем, кто заболел», - отметила председатель псковского «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

Псковский Дом офицеров для поднятия праздничного духа поддержал акцию исполнением песни «Не болейте, доктор!».

Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова отметила, что мероприятие прошло очень эмоционально. На вручение картин пришло очень мало врачей, потому что, как отметил главврач больницы, большинство сейчас находятся на постах, много работы.

Фото: Псковское региональное отделение Союза женщин России

Виктор Лысюк, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, отметил, что это не первая акция дарения картин. В прошлом году, псковские художники подарили свои картины онкоцентру.

Администрация больницы поблагодарила организаторов мероприятия за душевное мероприятие. Вскоре подобную акцию проведут также и под окнами СOVID-центра в Великих Луках.