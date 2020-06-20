2020-06-20T14:02:10+03:00
Общество

Псковичи спасли дикого детеныша американской норки

Сотрудники клуба хорьководства "Скобарек" призывали не изымать диких животных из их привычной среды обитания
Ольга Чернышева
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Дикого детеныша американской норки вытащили из пасти собакиДикого детеныша американской норки вытащили из пасти собаки
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Клуб декоративного хорьководства "Скобарёк" города Пскова сообщили о новом приёмыше. Им оказался дикий детеныш американской норки, которого вытащили из пасти собаки.

Люди, гуля около озёра, увидели как собака на кого-то нападает, лает, подошли и забрали кроху, с которой «игрался» пес. Сотрудники клуба рассказали, как он попал к ним:

"Мы как раз были в ветеринарной клинике с "Скобарёк" на плановом осмотре и УЗИ, когда нам привезли эту кроху. Никаких визуальных проблем у нее не выявлено (тьфу-тьфу-тьфу), поэтому немного оправимся от потрясений, покушаем, охладимся от жары и вскоре отправимся в центр реабилитации диких животных, в Санкт-Петербург, где дама окончательно придет в себя и подрастет".

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У крошки норки отменный аппетит, рассказывают сотрудники клуба, кушает сама, сама находит место, где лежат миски. Один раз она напугала крепким сном, но лапки выдавали, что сон был интересный, рассказала женщина, приютившая кроху:

"Дома с первой секунды молчит, не плачет, не стрессует. Уже даже пыталась по своему играть. Умывается тоже сама. Пока мы много спим. В разных позах, но очень удобных. Происходящим вокруг интересуется и ничего не боится. Контакт с руками на передержке не допускаем".

В Клубе хорьководства объяснили, что это дикое животное и будет выпущена на волю после реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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