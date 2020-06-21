2020-06-21T11:01:39+03:00
Общество

Митрополит Тихон посоветовал книги, которые можно почитать с детьми

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал об интересных и полезных книгах для детей
Анастасия Тарасова
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон записал видео, в котором рассказал о новых книгах православного издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», в котором является главным редактором.

Митрополит рассказал слушателям о новых книгах, изданных для детей. Первой книгой, на которую митрополит Тихон обратил внимание, была повесть Ларисы Калюжной «Блокадный бегемот и девочка», рассказывающая о девочке, которая провела детство в осаждённом немцами Ленинграде. Важным в этой книге, по его мнению, является то, что она с особой стороны расскажет детям о трагических событиях военного времени.

Фото: издательства «Вольный странник»

Фото: издательства «Вольный странник»

Еще одна книга, на которую обратил внимание митрополит - «10 заповедей для детей». Он отметил, что книжку оценят даже самые маленькие читатели. Она написана простым языком, в ней есть задания, вопросы, лабиринты и яркие иллюстрации.

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Также митрополит Тихон рассказал о том, что в издательстве для детей есть не только книги: в наличии есть еще красочные пазлы и раскраски для самых маленьких. «Я никогда не знал, что такое пазлы, но мне детишки наши печёрские объяснили, что это очень увлекательно и интересно», - с улыбкой поделился митрополит.

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Митрополит Тихон поблагодарил всех, кто приобрел книги издательства «Вольный странник» и поддержал монастырь в непростой для него период.

Главный редактор, митрополит Тихон (Шевкунов) - о новинках издательства "Вольный Странник".#ИздательствоВольныйСтранник #ПсковоПечерскийМонастырь #МитрополитТихонШевкунов Главный редактор, митрополит Тихон (Шевкунов), рассказывает о свежих новинках издательства Псково-Печерского монастыря. Найти и приобрести книги можно на официальном сайте издательства: https://www.vsbook.ru/ Православное издательство Вольный Странник создано по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в 2018 году. Владыка выбрал название и определил концепцию издательства. Наши страницы на других ресурсах: https://vk.com/vsbooks https://www.facebook.com/1vsbooks/ https://www.instagram.com/vsbooks_/

ИСТОЧНИК KP.RU

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