2020-06-22T10:47:50+03:00
Общество

Завершились съемки фильма о Цое, который снимали в Псковской области

Завершились съемки кинокартины Алексея Учителя о Викторе Цое. Часть съемок фильма проходила в Псковской области прошлым летом.
Анастасия Тарасова
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Вчера Виктору Цою исполнилось бы 58 летВчера Виктору Цою исполнилось бы 58 летФото: из личного архива
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Завершилась работа над фильмом о Викторе Цое. Часть съемок картины проходила в Псковской области прошлым летом.

Фото: ЦДИ

Фото: ЦДИ

«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», - отметил режиссер.Как сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера фильма Алексея Учителя, съемки завершились 21 июня, в этот день лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.

. Фото: Олег ЗОЛОТО

.Фото: Олег ЗОЛОТО

Съемки картины начались в июле прошлого года. Они проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. В Пскове проходил второй этап сьемок, продлившийся с конца августа до начала сентября.

Фильм не претендует на документальное отображение событий трагедии, в нем отражены вымышленные события лета 1990 года. Главным героем кинокартины будет водитель рокового «Икаруса», с которым «Москвич» Цоя столкнулся в смертельном для него ДТП.

Как отметил Алексей Учитель, водитель автобуса, ни с кем не говорил о той роковой аварии, но для режиссера и его латышских коллег сделал исключение. «Это действительно интересно. Ехал обычный человек, абсолютно ни о чем не подозревая. И вот еще секунда, еще один поворот на дороге – и его жизнь больше не будет прежней», - отметил режиссёр.

Евгений Цыганов, играющий водителя "Икаруса" Фото: Олег ЗОЛОТО

Евгений Цыганов, играющий водителя "Икаруса"Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителя играет Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и другие звезды русского кино.

Фильм "Цой" будет представлен на деловой площадке Каннского кинофестиваля, кинорынке March du Film. Мероприятие пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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