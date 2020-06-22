2020-06-22T14:33:43+03:00
Общество

Николай Жердев рассказал, как лечился в Пскове от зависимости

Николай Жердев рассказал о поездке в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь и желании вернуться в хоккей
Анастасия Тарасова
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Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев рассказал о том, как Псковская Свято-Благовещенская Никандрова пустынь помогла ему в борьбе с алкоголем.

35-летний Николай Жердев признался, что проблемы с алкогольной зависимостью он начал испытывать в прошлом году после подписания контракта с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань», сообщается на сайте «Чемпионат».

Российский хоккеист рассказал, что из-за пьянства испытывал много проблем и был близок к завершению спортивной карьеры. Друзья помогли спортсмену справится с трудностями и посоветовали ему съездить в Псков в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь.

Мужчина так и поступил. Две недели он прожил в монастыре, а потом стал посещать его на постоянной основе.

Фото из личного архива Николая Жердева

Фото из личного архива Николая Жердева

Спортсмен рассказал, что никаких сложностей в монастырской жизни для себя не почувствовал. «Познакомился там с очень хорошими людьми, которые направили меня на нужный путь. Наместник монастыря, архимандрит Спиридон и иеромонах Агафангел сделали для меня многое», - рассказывает спортсмен и добавляет - Как только я съездил в монастырь и поговорил с людьми, то сразу почувствовал в себе силы. Там мне рассказали, как надо поступить и как всё надо сделать. Сейчас в моей жизни наступает новый отрезок. Я хочу доказать прежде всего себе самому, что могу и готов продолжать играть в хоккей».

Фото из Instaram-аккаунта Николая Жердева

Фото из Instaram-аккаунта Николая Жердева

Кроме того, Николай Жердев посетил Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. «Я просто посмотрел на это замечательное место, проникся его духом», - отметил он.

Фото из личного архива Николая Жердева

Фото из личного архива Николая Жердева

ИСТОЧНИК KP.RU

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