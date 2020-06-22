Монумент дружине Невского нуждается в капитальном ремонте

Памятник «Ледовое побоище» на Соколихе нуждается в реставрации. Такое мнение высказал директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко.

- Монумент важен для современного Пскова, хоть и не является памятником древности. Он привлекает внимание и жителей города, и туристов. А поскольку памятник представляет собой технически сложную конструкцию, расположен на холме, что еще добавляет высотности данному объекту, необходимо выработка решения с собственниками и пользователями этого памятника о его капитальном ремонте в ближайшие год-два, - сообщил Алексей Калиненко.

Он напомнил, что памятнику почти 30 лет, и в течение последних трех лет сотрудники НПЦ по охране памятников периодически проводят на монументе противоаварийные работы.

- Первый сигнал от псковичей поступил в 2017 году. Выехавшие на место специалисты НПЦ обнаружили конструктивные дефекты в деталях памятника, в частности — в креплении вымпела. Мы взялись за работу настолько срочно, насколько могли, - рассказал Алексей Калиненко.

Чтобы выполнить сварочные работы на объекте, пришлось обратиться за помощью к региональному управлению МЧС, которое предоставило реставраторам технику. Через два года ситуация повторилась. На этот раз из-за неблагоприятных погодных условий сломалось навершие флагштока одного из вымпелов монумента. Восстанавливать внешний вид памятника снова пришлось сотрудникам НПЦ. И снова — не без помощи МЧС.

- Это тоже проблема, потому что если в какой-то момент ведомство не сможет предоставить нам технику, мы не сможем эти противоаварийные работы проводить, - сказал руководитель НПЦ.

Кроме того, по его словам, не только погодные условия разрушают монумент. В 2014 году неизвестные спилили решетки в техническое помещение памятника, открыв доступ внутрь памятника. А в 2018 году с монумента была похищена часть бронзового покрытия.

- Обшивку до настоящего момента никто не восстановил. Бронза, которая была украдена, утеряна. Для памятника это была утрата, которая до сих пор на нем осталась незаживающей раной. В целом же, состояние памятника оставляет желать лучшего. Поэтому уже сегодня необходимо думать о его реставрации,- отметил Алексей Калиненко.

СПРАВКА КП

Монумент высотой более 30 метров и весом 163 тонны появился в Пскове на горе Соколиха в сложные «перестроечные» годы. Сама же идея его установки возникла намного раньше, в 1968 году. Был проведен конкурс, были споры вокруг проектов памятника. В итоге комиссия остановилась на проекте скульптора Иосифа Козловского и архитектора Петра Бутенко. Но завершен и открыт монумент был только 24 июня 1993 года, в день празднования 1090-летия Пскова. Памятник выполнен из бронзы и меди. Он имеет достаточно сложную конструкцию — собран из отдельных элементов, отлитых в заводских условиях и при монтаже сваренных и закрепленных к внутреннему металлическому каркасу.