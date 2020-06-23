2020-06-23T11:59:59+03:00
Общество

В Псковской области предприниматель сжег гнездо аистов

В Псковской области, в деревне Ямище недавно сгорело гнездо аистов. Поджигателем оказался предприниматель, который выкупил заброшенную ферму в деревне. Об этом пишет газета «Пламя» Куньинского района.
Анна Лаба
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На своей территории мужчина разводит скот и птиц, поэтому встал вопрос о воде. Аисты свили гнездо на водонапорной башне, которая требовала ремонта. Залатали дыры по бокам, но сверху башня все также нуждалась в починке.

Гнездо было заброшенным, и фермер решил его сжечь, чтобы не создавать себе дополнительные сложности.

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«К этому моменту уже было понятно, что птицы его бросили, ветром в гнездо нанесло пыли, на нем проросла трава, и я решил, что пора браться за дело» - рассказал мужчина.

Односельчане разделились на два лагеря: кто-то думает, что владелец башни поступил правильно, ведь он занимается полезным делом. А кто-то думает, что мужчина не прав в совершении таких действий. В любом случае, и те, и другие требуют, чтобы фермер сделал все необходимое для аистов, которые должны вернуться в деревню.

После починки башни фермер планирует восстановить гнездо. «Может быть, когда снизу будет надежная, сухая площадка, птицы вернутся» - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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