Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Еще ребенком потеряла родителей. С восьми лет Алия жила в Алма-Ате в семье дяди Аубакира Молдагулова.

В 1935 году дядя Аубакир поступил в военно-транспортную академию и семья Молдагуловых вместе с Алией переехала в Москву. Через несколько лет академия была переведена в Ленинград, так семья Молдагуловых оказалась в этом городе.

Осенью 1939 года дядя, по семейным обстоятельствам, устроил 14-летнюю Алию в детский дом N46. Воспитанники этого детского дома учились в ленинградской школе N9. Война застала Алию в Ленинграде, в сентябре 1941 года началась блокада и в марте 1942-го вместе с детским домом она была вывезена из осажденного города в село Вятское Ярославской области, где продолжала обучение в Вятской средней школе.

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По ее окончании поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление в РККА с просьбой отправить ее на фронт. В мае 1943 года ее вместе с подругами определили в первый набор Центральной женской снайперской школы, по окончании которой она была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).

На ее счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. В бою 15 января 1944 года севернее города Новосокольники она была смертельно ранена. Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. 4 июня 1944 года ефрейтору Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ей шел девятнадцатый год, на надгробной плите слова: «Здесь под вечной охраной гранита лежит казахская девушка, дочь Ленинграда Алия Молдагулова». Память о героине увековечена в городах Санкт-Петербурге, Москве, Алма-Ате, Астане. 22 августа 1979 года построен мемориальный комплекс в Новосокольниках.

Певица Роза Рымбаева посвятила ей песню - «Алия». Были сняты фильмы о ней: документальный - «Алия» и художественный - «Снайперы». 22 апреля 1985 года в Актюбинске в канун 40-летия Великой Победы и 60-летия героини состоялось торжественное открытие музея.Открытие мемориального музея на родине Алии - это дань памяти ее земляков.

Ежегодно делегация нашего района во главе с заведующей отделом культуры по приглашению администрации Актюбинска посещает город и мемориал. Материалы об этой поездке печатаются в газете «Новосокольнический край».

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Когда я работал директором Новосокольнической средней школы, там была комната-музей, посвященная жизни и подвигу Алии Молдагуловой. Ее инициатор и создатель - учительница русского языка и литературы Любовь Васильевна Горбунова. В День Победы мы всегда приходили к величественному мемориалу и возлагали венок и цветы к подножию памятника Алие Молдагуловой.

Вспоминается год 1981-й, я ездил в гости к сестре Марии, проживающей в Алма-Ате. Перед поездкой получил задание от секретаря Новосокольнического РК партии Ларисы Сергеевны Слепневой встретиться с секретарем ЦК компартии Казахстана Кумусжан Сагындыковной Омербаевой. Поручение было выполнено.

Я рассказал ей о нашей школьной комнате-музее и проводимой работе среди учащихся школы на примере подвига Алии Молдагуловой. Затем выступал в студии телевидения Казахстана перед работниками радио и телевидения, где мне была вручена Почетная грамота за подписью Председателя Госкино Казахской ССР О.О. Сулейменова и Председателя РК профсоюза работников культуры К.К. Амержанова.

Прошли годы, но мемориальный комплекс в Новосокольниках, посвященный Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, является любимым, почитаемым и священным местом новосокольничан. Жители и школьники возлагают здесь венки и цветы к знаменательным датам, молодожены идут поклониться и отдать дань памяти в день бракосочетания. Школьники любят фотографироваться классом перед началом и по окончании учебного года.