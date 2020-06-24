«Пишу этот текст, а на спине мурашки»: директор «КП-Петербург» нашел могилу прадеда-героя на Псковской земле

Прадед, в честь которого меня назвали, Иван Дмитриевич Власов ушел на войну, когда его жена Параскева Александровна была беременна вторым ребёнком, дочкой. С Урала он уехал на фронт в 1941 году, а в 1944 погиб. Вдова получила похоронку с местом гибели – деревня Степаши Псковской области.

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Всю жизнь прабабушка и её дети были простыми учителями в небольших уральских городках, без денег и возможности связаться с неизвестными псковичами, тем более, приехать на другой конец страны, чтобы узнать, где похоронен муж и отец.

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Прошлым летом, мы с семьёй путешествовали на машине из Петербурга в Калининград, планировали ехать без остановок, но ночь застала в Пскове. Степаши нашлись на Google-карте, к ним даже вела дорога через поле. Мы несколько раз застряли, но, когда наконец добрались до точки, обнаружилось что никакой деревни нет, есть только березовая роща и несколько полуразвалившихся печей на месте домов. В ближайшем селе нашли местных, которые рассказали о воинском захоронении неподалёку, один из них взялся нас проводить. На холме, в километре от последних признаков цивилизации обнаружился мемориал с фамилиями бойцов, проливших кровь на этой земле, в том числе рядового И.Д. Власова.

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Я пишу этот текст, а на спине мурашки даже сейчас, спустя год после того, как нашлась могила прадеда. Наверное, этого достаточно, чтобы передать эмоции.

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Хочу сказать о, на мой взгляд, важном: последние 75 лет за местом ухаживали, в том числе, те, у кого в братской могиле не было предков. Люди приходили к памятнику неизвестным им солдатам, чистили монумент, вырывали сорняки и поправляли оградку. Спасибо вам, дорогие псковские хранители и спасибо тебе, дед Иван за жизнь. Я хуже вас: слабее, эгоистичнее и ленивее, но теперь, когда есть память, надеюсь стать чуть лучше.