В Пскове выделили средства на строительство приюта для собак

Зоозащитная организация «Шанс» выиграла президентский грант на строительство нового приюта в Пскове – 4 миллиона рублей, ещё 867 тысяч остаются на софинансировании. К декабрю 2021 года на участке площадью 2,6 гектара появится 70 вольеров, готовых приютить 140 собак, рассказала руководитель некоммерческой организации «Шанс» Мария Величко.

Мария Величко отметила, что этот год станет для сотрудников «Шанса» переломным. Как никак они шли к осуществлению этого проекта с 2014 года. Изначально в городе вообще не предусматривался такой вид использования земли, как строительство приюта для бездомных животных. Спустя долгих шесть лет предложение зоозащитников о внесении изменений в законопроект было поддержано, и в аренду организации передали подходящий участок площадью 2,6 гектара. Денежную поддержку псковская НКО нашла в Фонде президентских грантов.

Размер президентского гранта составил более четырёх миллионов рублей. Уже через два месяца начнутся работы по строительству приюта.

Выделенные средства пойдут на строительство забора, установку вольеров, которые будут обшиты шифером. С 1 августа начинаются работы, а сейчас идёт процесс заключения договора по гранту.

«Эйфории нет», – поделилась Мария Величко, - есть ощущение, что впереди очень долгая, напряжённая работа. Наконец-то мы сдвинулись с мёртвой точки. Теперь мы будем дальше развиваться и надеемся, что нам станет легче».

Софинансирование по условиям гранта составляет более 800 тысяч рублей. Зоозащитники надеются на средства местных грантов и благотворителей. «По этому поводу мы тоже переживаем, как у нас всё это получится», – добавляет Мария Величко.

Также Мария Величко отметила, что в приюте будут рады любой физической помощи при строительстве и пригласила горожан на субботники.

Принять участие в строительстве приюта смогут все желающие псковичи. Дополнительную информацию можно будет найти в официальной группе зоозащитной организации в социальной сети «ВКонтакте».