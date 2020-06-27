Как псковские школьники отпразднуют «Выпускной-2020»

Сегодня для всех школьников страны пройдёт общефедеральный «Выпускной-2020»

Праздничное мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников школ со всех регионов на площадке официального сообщества Минпросвещения России в социальной сети «Вконтакте».

С 12 часов по московскому времени в рамках праздничной онлайн-программы выпускников начали поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны.

Глава города Пскова Елена Полонская в День молодёжи пожелала молодому поколению реализации самых смелых планов. «От вас зависит будущее не только родного города, но и всей нашей России, – отметила она. – В День молодёжи особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги – реализуете общественные и социальные проекты, отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!»

Михаил Ведерников в своем поздравлении выпускникам отметил, что их возможности необыкновенно широки, и очень скоро они смогут в этом убедитесь лично. «Используйте каждый шанс, который преподнесет судьба, всегда стремитесь к большему», - добавил глава региона.

.

Управление образования Администрации города Пскова предлагает 27 июня провести общегородской челлендж «Выпуск — 2020». В челлендж входят:

Акция «Пусть сбудутся все мечты!» в рамках которой выпускники должны будут записать свои пожелания на будущее на листках бумаги, привязать их к воздушному шарику и в 21.00 запустить в небо. Акция снимается на видео и выкладывается в соцсетях с хэштэгом #Выпуск2020.

В официальных группах в социальных сетях педагоги могут разместить видео, поздравления, напутственные слова и фотографии-мотиваторы для выпускников.

Акция «Выпускной вальс». Выпускники должны станцевать вальс с членами своей семьи, заснять это на видео и выложить в социальные сети с хэштэгом #Выпуск2020.

Организаторы конкурса «Большая перемена» предложили выпускникам поделиться видео с воспоминаниями о школе, по итогам будет смонтирован ролик, который в будущем можно будет с ностальгией пересмотреть.

.

В 18:00 по московскому времени для выпускников 2020 года начнется праздничный концерт с участием звезд от ВКонтакте под названием «Основной Выпускной».

Выпускников ждут концерты от любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок — личное общение с кумиром. Также в программе – конкурсы с призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы. Например, благодаря сервису Почты Mail.ru каждый выпускник сможет написать «письмо во взрослую жизнь», которое придет ему ровно через год.

Вечерняя программа «Выпускного-2020» завершится традиционным популярным фестивалем «Алые паруса».