2020-06-28T10:12:34+03:00
Общество

Горячая неделя центра реабилитации "Дом белого аиста"

Центр реабилитации поделился историями о своей трудной неделе
Анастасия Тарасова
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Фото из официальной группы центра "Белый Аист"Фото из официальной группы центра "Белый Аист"
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Травмированные аисты «придавили» центр реабилитации «Дом Белого Аиста»: птицы поступают в центр нескончаемым потоком, об этом сообщается в официальной группе центра в социальной сети «Вконтакте».

Неделя выдалась правда жаркой: сначала в четверг один из подопечных умудрился в вольере сломать пальцы. Пришлось поехать в Псков к хирургу.

«Все таксисты очень удивлялись такому пассажиру, просили сфотографировать аиста, так что где-то по социальным сетям уже гуляют фотографии аиста в Псковском такси», - делится Марина Сиденко.

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Потом где-то в Ленинградской области упало гнездо с аистятами, в деревне «Заболотье» сломал ногу уже взрослый товарищ, в СНТ «Озёрное» и деревне Большие Нивадицы люди нашли двух аистят и так до конца недели…

Где-то в селе Подоклинье люди, спилив дерево, умудрились повредить аистиное гнездо: в итоге из четырёх птенцов выжил только один. В тот же день в центр доставили взрослого аиста со сломанным крылом.

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

«Травмированные взрослые аисты, выпавшие аистята идут к нам непрерывным потоком», - сообщила руководитель центра орнитолог Марина Сиденко. За прошедшую неделю в центр поступило 6 аистят и 4 взрослых аиста.

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Женщина поблагодарила всех, кто в эти дни смог прийти на помощь: переживал, привозил, встречал, лично спасал аистов, поддерживал финансово. «Ребята, спасибо вам всем! Сейчас сложно, работы очень много, ваша помощь очень важна и нужна», - заключила Марина Сидоренко.

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

Фото из официальной группы центра "Белый Аист"

ИСТОЧНИК KP.RU

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