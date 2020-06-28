"Я училась не ради оценок": гдовичка Анна Шуняева рассказала, как попала в 10-ку лучших выпускников России 2020 года

Вчера, 27 июня, в эфире Первого канала состоялось награждение десяти лучших выпускников 2020 года. Лучшим выпускником Северо-Западного федерального округа стала жительница Гдовского района Анна Шуняева.

Справка: Анне Шуняевой 22 года, она выпускница великолукской спортивной академии. Живет в огромной семье, у нее 9 братьев и сестер. "Спорт - любовь из детства", - признается девушка. Лыжи, зимнее плавание и забеги - без этого не представить семью Анны. На протяжении 9 лет девушка занимается военной археологией и музыкой. Сама написала несколько песен о поисковой деятельности, которые разлетелись по всей России. Ежегодно принимает участие в различных конкурсах и молодёжных фестивалях. Нашу гдовичка, без преувеличения, знают по всей земле и даже в море.

Семейный традиции: семья Шуняевых на забеге «семейный километр»

СПОРТ - ЭТО СЕМЕЙНОЕ

Когда ты решила, что свяжешь свою жизнь со спортом?

Это пошло из детства. Я вообще пробовала себя не в одном виде спорта, но, так как я из маленького города, не все было доступно. Поэтому я остановила свой выбор на легкой атлетике, она на тот момент была самым доступным видом спорта. Будучи школьницей, я уже приезжала на соревнования в академию, куда в итоге и поступила после школы. Сегодня – я ее лучшая выпускница.

В вашей семье все занимаются спортом?

Да, спортом занимаются все. Хотя так профессионально и активно, конечно, не каждый. У нас есть даже свои спортивные традиции. Мы каждый год, уже больше десяти лет, взявшись за руки, участвуем в забеге «семейный километр». Браться за руки на финише – обязательное условие.

В спорт пошли в основном девчонки, но мой брат-двойняшка тоже занимался легкой атлетикой и успел достичь определенных результатов.

У героини много наград за достижения в легкой атлетике

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДУША

Спорт позволяет быть в тонусе и оставаться на позитиве, а что помогает расслабиться и успокоится?

У меня окончена музыкальная школа по классу гусли и фортепиано. А после этого я сама решила научиться играть на гитаре. Я люблю петь в кругу семьи или друзей. Сейчас у меня даже есть несколько авторских песен, их многие из моего окружения выучили даже наизусть.

Про что твои песни, почему они так полюбились твоим близким?

Все они на военную тематику. Я уже 9 лет занимаюсь поисковой деятельностью. В экспедиции выезжаем в основном весной и летом. Зимой и осенью из-за погоды не всегда получается выехать на поиск. Но наша работа – это для романтиков. И вот, когда не сезон и сидишь дома, бывает, тоска подкрадывается и в такие моменты получается что-то написать.

Как хрупкая девушка с гитарой нашла свое призвание в военной археологии?

Это пошло как раз со школьных времен. В музыкальной школе, в ансамбле, я играла с одним мальчиком. Он мне как-то и предложил поехать в военную экспедицию. Я у него спрашиваю, мол, а что это такое? Он мне ответил, рассказал, что и как. И вот уже на протяжении стольких лет я состою в поисковом отряде и выезжаю на поиск солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

С гитарой на вахте

ДЕВУШКА - ВОЕННЫЙ АРХЕОЛОГ

Какие были впечатления от первой экспедиции? Могла ли ты представить тогда, что будешь этим заниматься так долго?

Впечатления были интересные… Но у меня в первую экспедицию не было никаких серьезных находок. Поэтому, в какой-то степени, меня тогда просто привлекла вся эта лесная романтика: лес, палатки, лагерная жизнь. Уже потом, когда мне попались первые серьезные находки, я вникла в суть и поняла, что очень хочу этим заниматься.

Тогда я не могла представить, что буду так долго этим заниматься. Хотя с самого начала была настроена решительно. Приходилось везде успевать и стараться.

Анна Шуняева на раскопках

Получается нужно было жертвовать занятиями в школе ради поиска?

Да, экспедиция ведь длится обычно две недели. Причем, как раз, конец апреля – начало мая. Выпадало две недели учебы, поэтому всегда нужно было отпрашиваться. Но в экспедицию не всегда брали всех, потому что смотрели на успеваемость.

Фотография с экспедиции

Сейчас ты ходишь на экспедиции с теми же ребятами, что и 9 лет назад?

В основном да, но состав частенько меняется: многие, выпускаясь из школы, перестают этим заниматься. Я одна из старейших поисковиков в нашем отряде [смеется], так что активно помогаю новеньким.

Ты можешь вспомнить находки, которые тронули тебя больше всего?

Некоторым интересно найти какой-то предмет, а мне вот интересно находить людей. Когда ты находишь останки бойца и удается установить его личность – это непередаваемые эмоции. Где-то там люди ждали и искали, кто-то сына, кто-то брата, кто-то прадеда… и вот, спустя такой большой промежуток времени, солдат возвращается домой.

Анна на берегу Чудского озера

ОЦИФРОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Расскажи, что больше всего вдохновляет тебя брать в руки фотоаппарат?

Мы с семьей живем в деревне на берегу Чудского озера, у нас там очень живописные места. Меня удивляла эта красота, всегда хотелось ею поделиться. Мне очень нравилось снимать людей и природу.

Твои фото находят отклик у тех, кто на них смотрит?

Частенько в экспедициях я играю роль фотокорреспондента. Многим людям потом очень приятно получать фотографии и снова окунаться в эту атмосферу.

Есть ли у тебя какая-то любимая фотография?

Все фотографии, выложенные у меня на странице, мне очень нравятся. Сложно выбрать одну, но могу выделить фото с экспедиции, на которой изображена я. Кадр случайный, но очень интересный: я сижу в большой военной машине и крашу реснички. Фото не постановочное, мне тогда в экспедиции на ресничку что-то попало, и я вот сидела расчесывала их.

Главное в фотографии - то, что она "живая", не постановочная

ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНИЦА

Какие у тебя воспоминания о школе, ты думала, кем хотела стать в будущем?

Мне важно было разбираться в предмете, поэтому училась я не ради оценок. В 11 классе я хотела поступить на ландшафтного архитектора, но не сложилось, не хватило пары баллов, конкурс был большой. Поэтому я поступила в академию спорта. Сначала я, конечно, расстроилась, но уже спустя несколько дней я поняла, что нет повода для расстройств. А спустя полгода я вовсе об этом не думала. Я рада, что все так сложилось.

Каким жизненным принципам тебя научила академия?

Что бы не случилось, нужно всегда идти до конца, вне зависимости от того, что происходит вокруг тебя. Ну, конечно, этому выводу поспособствовали занятия спортом. Они закалили мой характер, помогли научиться добиваться цели.

Награда за титул "Лучший Выпускник 2020"

Как вышло, что ты стала выпускницей 2020?

Училась я в академии хорошо, на четверки и пятерки. Последний год даже отлично. Брались в счет и личные достижения: в спортивной и патриотической деятельности. В академии отправляли заявки в Москву и из всех прошла только я одна. Там было около 5000 заявок, отобрали 100 лучших, и потом, последним этапом, провели собеседование. Я была в шоке, конечно, потому что это очень удивительно.

На фото Анна Шуняева с кубком

Кто первый узнал эту новость?

Семья. Когда раздался звонок, мы сидели за столом и обедали. Все, конечно, за меня очень порадовались, поздравили. Братья-моряки прислали поздравления, а недавно звонил брат с Камчатки, поздравил лично по телефону.

От ребят из академии я всё это до последнего держала в секрете: так что для всех это был приятный сюрприз. А так, поздравляли даже незнакомые люди.

Большая дружная семья Шуняевых

На днях у нас прошел школьный выпускной. Какой бы ты могла дать совет ребятам?

Идти учиться туда, куда нравится. Не стоит тратить 4 года впустую. А потом еще идти работать туда, куда не хочешь. И, конечно же, не надо бояться открывать для себя что-то новое и начинать пасовать перед трудностями. Надо помнить, что все возможно, просто иногда надо приложить усилия. Не стоит переживать из-за оценок или что нет красного диплома – это просто цвет. Все знания и достижения – они в твоей голове.