Будет ли вторая волна вируса: отвечают псковичи
В Москве сообщили о готовности ко второй вспышке пандемии. «Всё больше и больше специалистов говорят о возможности второй волны», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.
Также он сообщил, что количество медицинских учреждений по борьбе с Covid-19 сохранится. Но они будут переоборудоваться между вспышками.
В Пскове ведется строительство новой инфекционной больницы по поручению президента на 200 коек, а в Великих луках ее отделение на 100 мест. Сдача объектов намечена ко второй волне.
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Мы поинтересовались у подписчиков "Комсомольской правды", будет ли, по их мнению, вторая волна вируса или не стоит волноваться из-за этого.
Ответы разделились ровно на два лагеря. Половина считает, что вторая волна точно будет - это 46% ответов, другие – что все идет на спад и ожидать вторую волну не нужно, так ответили 44% опрошенных. Остались и те, кто не смог определиться с ответом, таких оказалось 10%.
Исход голосования неудивителен, ведь точных ответов на сегодня дать не может никто. Но предотвратить и остановить вирус, используя средства защиты можно только сообща.
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Напомним, что в России действует режим повышенной готовности. И исключать вторую волну коронавируса нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU