2020-06-29T15:02:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Будет ли вторая волна вируса: отвечают псковичи

Псков готовится ко второй волне коронавируса: строятся больницы, карантин полностью не отменяют. Горожане верят в повторную вспышку и с осторожностью выходят в свет.
Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Москве сообщили о готовности ко второй вспышке пандемии. «Всё больше и больше специалистов говорят о возможности второй волны», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Также он сообщил, что количество медицинских учреждений по борьбе с Covid-19 сохранится. Но они будут переоборудоваться между вспышками.

В Пскове ведется строительство новой инфекционной больницы по поручению президента на 200 коек, а в Великих луках ее отделение на 100 мест. Сдача объектов намечена ко второй волне.

.

.

Мы поинтересовались у подписчиков "Комсомольской правды", будет ли, по их мнению, вторая волна вируса или не стоит волноваться из-за этого.

Ответы разделились ровно на два лагеря. Половина считает, что вторая волна точно будет - это 46% ответов, другие – что все идет на спад и ожидать вторую волну не нужно, так ответили 44% опрошенных. Остались и те, кто не смог определиться с ответом, таких оказалось 10%.

Исход голосования неудивителен, ведь точных ответов на сегодня дать не может никто. Но предотвратить и остановить вирус, используя средства защиты можно только сообща.

.

.

Напомним, что в России действует режим повышенной готовности. И исключать вторую волну коронавируса нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
У псковича отобрали машину за долги в 2 миллиона рублей
Псковичей и гостей города приглашают на открытие башен Псковского кремля
В Локнянском районе бобры облюбовали ручей у деревни Лебедево
В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова
На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове
Сегодня ночью в Стругах-Красных пожар унес жизни матери и сына
Более тысячи псковичей отметили на городском пляже
Себежскому району предписали разобраться с 40-летней свалкой
Псковичка с младенцем пожаловалась на несоблюдение тишины дорожными строителями
Женщина ночью ворует поребрик на завеличье: псковичи сняли видео
3-летняя девочка пострадала в ДТП на Октябрьском в Великих Луках
Псковичи поборются за место в компании Microsoft
Пушкинский заповедник снова открывает свои двери для посетителей
Как успел прославиться пскович в три годика
В Псковском районе потушили лесной пожар
Для гостей Псковской области отменили 2-недельный карантин
В Великих Луках ищут пропавшую женщину
Вакцинация от коронавируса показала негативные последствия
Как изменятся правила отдыха в санаториях и на пляжах
В Псковской области пройдет конкурс «Десантный взвод»
Пенсионер в Пскове убил свою супругу лопатой
Псковичей предупреждают о надвигающейся грозе