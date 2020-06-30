2020-06-30T17:55:58+03:00
Общество

Маленький "уличный художник" расцарапал машину псковича и повторил историю 700-летней давности

Сегодня, 30 июня, в группе социальной сети ВКонтакте «Жесть по-Псковски» пскович сообщил опубликовал фотографии расцарапанной машины.
Анна Лаба
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Фото из группы "Жесть по-Псковски" из соцсети ВКонтактеФото из группы "Жесть по-Псковски" из соцсети ВКонтакте
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На фото машина расцарапана по всему периметру детскими рисунками, поэтому в комментариях люди сделали вывод: либо за ребенком с гвоздем мама не приглядывала более получаса, либо у владельца автомобиля есть враги. Сам же автор поста на связь не выходит.

За несколько часов подписчики сообщества написали сотни сочувственных комментариев. Многие надеются, что виновника найдут. Другие корят родителей за их безответственность в воспитании ребенка. А некоторые высказали предположение, что у художника отец работает автомаляром, а сам ребенок хотел найти ему клиентов.

Фото из группы "Жесть по-Псковски" из соцсети ВКонтакте

Фото из группы "Жесть по-Псковски" из соцсети ВКонтакте

Но больше всего удивляет рисунок человечка, изображенный "уличным художником" на машине псковича. Он напоминает известную берестяную грамоту, на которой новгородский мальчик Онфим шести лет писал и иллюстрировал свое окружение еще 700 лет тому назад.

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Как описывают берестяные записки историки, "вероятно, ребенку надоедало писать алфавит и он начинал изображать батальные сцены". Берестяная грамота, где ребенок изобразил себя, является важной находкой с огромной историей.

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Рискнем предположить, что псковские рисунки тоже сделал 6-летний мальчишка, повторив загадочную историю 700-летней давности. А время покажет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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