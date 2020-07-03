История династии новосокольнических железнодорожников.

Наш город славится династиями семей железнодорожников. Сегодня на страницах нашей газеты хочу рассказать об одной из них.

Война нарушила мирный ритм работы. Семьи железнодорожников были эвакуированы в Марийскую АССР.

Иосиф Иванович, глава династии Мейнерт, бывший потомственным железнодорожником, участвовал в эвакуации в тыл Великолукского паровозо-вагоно-ремонтного завода. Дальше пошли повседневные поездки с личным составом, перевозка боевой техникой на передовую ближе к фронту. На обратном пути приходилось вести пассажиров подальше от огневой линии или просто выполнять пассажирские рейсы.

Иосиф Иванович души не чаял в своих внуках.

Иосифу Ивановичу еще до войны было присвоено звание «Почетного железнодорожника». Во время войны он был награжден медалями за освобождение Сталинграда, Курска и Калининграда. Всю войну до последних ее дней он нес службу машиниста. Итогом стала награда медалью «За победу над Германией и орден Ленина за безаварийную работу.

Виктор Иосифович - один из самых уважаемых людей в нашем городе

Сын Иосифа Ивановича Виктор, после школы поступил в Великолукский железнодорожный техникум, который успешно закончил в 1967 году. После получения диплома Виктора направили помощником машиниста в депо Дно.

С 1968 года по 1970 год он нес службу в Советской армии: служил в Эстонских войсках ПВО техником станции ближней навигации. После демобилизации приехал обратно в Новосокольники и стал работать помощником машиниста на тепловозе. Виктор Иосифович работал на тепловозах для перевозки грузов, потом для перевозки пассажирских поездов, водил пассажирские поезда, затем работал на пригородных поездах на тепловозах ЧМЭ-3Э. С 1971 по 2009 год был машинистом тепловозов 1-ого класса.

Виктор был награжден значком «Отличник железнодорожного транспорта». Являлся победителем социалистического соревнования в 1980 году, ударником 9-ой и 10-ой пятилеток. Награжден знаком «500 тысяч км за безаварийную работу» с июня 1970 года по март 2009 года. В общей сложности Виктор отработал на железнодорожном транспорте 40 лет.

У Виктора - две сестры. Галина работала воспитателем в железнодорожном садике, Людмила была учительницей русского языка и литературы в СШ №49 в городе Великие Луки.

Валентина Петровна. 40 лет стояла на страже здоровья.

Со своей женой, Валентиной Петровной, Виктор поженился в 1971 году. Она окончила медучилище в Великих Луках и 40 лет отработала медицинской сестрой в терапевтическом отделении узловой больницы на ст. Новосокольники. Была медсестрой высшей категории, неоднократно награждалась Почетными грамотами Управления Октябрьской железной дороги. Участвовала в конкурсах профессионального мастерства и неоднократно становилась их победителями.

У пары было двое дочерей. Обе учились в железнодорожной школе №72. Старшая дочь, Елена, окончила школу с серебряной медалью поступила в ПГУПС и окончила его с красным дипломом. Живет и трудится в г. Кропоткин Северо-Кавказской железной дороги. Дочь Елены, Виктория, окончила школу с золотой медалью и учится в институте Высшей школы экономики при Президенте России в Санкт-Петербурге.

Младшая дочь Наталья, как и ее мать окончила медучилище города Великие Луки, а после поступила в Санкт-Петербургский университет МВД. В настоящее время она является капитаном полиции и инспектором комнаты по делам несовершеннолетних. Ее сын Максим окончил железнодорожный техникум, отслужил в армии, учится на помощника машиниста тепловоза.

Максим. Учится на помощника машиниста.

Славное дело, начатое дедом Иосифом Ивановичем и подхваченные сыном Виктором, скоро продолжит внук Максим. Семейное дело династии Мейнерт продолжает жить.