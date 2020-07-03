2020-07-03T17:56:02+03:00
Общество

В Пскове обсудили реконструкцию площади Ленина

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что главная задача Градостроительного Совета - обеспечение гармоничной благоприятной среды и сохранение единого архитектурного облика Пскова
Анастасия Тарасова
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Сегодня в Пскове на заседании градостроительного совета началось обсуждение Проекта реконструкции площади Ленина, 3 и улицы Советской, 1/3.

ОЗЕЛЕНИЕ

Члены градостроительного совета решили, что площадь Ленина в рамках благоустройства засаживать деревьями не станут. Как отметила заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева, памятники нельзя загораживать даже озеленением.

«Если город принимает решение переделать площадь в сквер, то нужно менять документы. Озеленение приветствуется, но другого плана. Да, площадь нужно реконструировать, но нужна доработка», – заключила она.

КИНОТЕАТР ОКТЯБРЬ

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Главный архитектор города Евгений Сачков отметил, что кинотеатр «Октябрь» внешне должен остаться таким, какой он есть. «Не должно быть никаких изменений», - добавил архитектор.

ДЕТАЛИ ОБУСТРОЙСТВА

Фото: pskovgorod.ru

Фото: pskovgorod.ru

Как отметил Евгений Скачков, проект реконструкции площади Ленина предусматривает создание полноценного общественного пространства.

Он предложил увеличить пешеходную часть зоны и не перебарщивать с малыми архитектурными формами.

Как сообщается на странице пресс-службы города Пскова, в рамках проекта рассматривается создание велодорожек и велопарковок, установка скамеек с розетками и USB-разъемами.

Планируется обустроить смотровую площадку, разместить визуальные знаки и символику города на сооружениях и малых архитектурных формах, установить инсталляции, отражающие историю города. Около остановочного комплекса рассматривается возможность обустроить детскую зону.

Фото: pskovgorod.ru

Фото: pskovgorod.ru

Как сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, концепция проекта будет взята за основу и отправлена на доработку.

По итогу заседания, члены комиссии утвердили концепцию развития территорий на Советской, 1/3 и площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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