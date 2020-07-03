В Пскове обсудили реконструкцию площади Ленина
Сегодня в Пскове на заседании градостроительного совета началось обсуждение Проекта реконструкции площади Ленина, 3 и улицы Советской, 1/3.
ОЗЕЛЕНИЕ
Члены градостроительного совета решили, что площадь Ленина в рамках благоустройства засаживать деревьями не станут. Как отметила заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева, памятники нельзя загораживать даже озеленением.
«Если город принимает решение переделать площадь в сквер, то нужно менять документы. Озеленение приветствуется, но другого плана. Да, площадь нужно реконструировать, но нужна доработка», – заключила она.
КИНОТЕАТР ОКТЯБРЬ
.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Главный архитектор города Евгений Сачков отметил, что кинотеатр «Октябрь» внешне должен остаться таким, какой он есть. «Не должно быть никаких изменений», - добавил архитектор.
ДЕТАЛИ ОБУСТРОЙСТВА
Фото: pskovgorod.ru
Как отметил Евгений Скачков, проект реконструкции площади Ленина предусматривает создание полноценного общественного пространства.
Он предложил увеличить пешеходную часть зоны и не перебарщивать с малыми архитектурными формами.
Как сообщается на странице пресс-службы города Пскова, в рамках проекта рассматривается создание велодорожек и велопарковок, установка скамеек с розетками и USB-разъемами.
Планируется обустроить смотровую площадку, разместить визуальные знаки и символику города на сооружениях и малых архитектурных формах, установить инсталляции, отражающие историю города. Около остановочного комплекса рассматривается возможность обустроить детскую зону.
Фото: pskovgorod.ru
Как сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, концепция проекта будет взята за основу и отправлена на доработку.
По итогу заседания, члены комиссии утвердили концепцию развития территорий на Советской, 1/3 и площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU