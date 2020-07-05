2020-07-05T11:16:15+03:00
Общество

На «Кургане Дружбы» Россия и Белоруссия обменялись цветочными корзинами

Сегодня в Себежском районе состоится «Курган Дружбы» – 61-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии.
Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 1942 году партизаны русские, белорусские и латышские объединились в масштабное движение. Они держали фашистов в постоянном страхе.

Оккупанты выводили на партизан охранные батальоны, артиллерию, танки, полицейские отряды, но не в силах были справиться с народными мстителями, которые силами 24 партизанских бригад и 2 отдельных отрядов продолжали уничтожать вражеские гарнизоны, технику, укрепления, вели «рельсовую войну».

.

.

В честь объединения на вершине холма посадили дуб – «дуб Дружбы». На склонах установили три гранитные плиты с высеченной на русском, белорусском и латышском языках надписью: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны, русских, белорусский и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года».

.

.

По этому поводу каждый год устраивают молодежные слеты. Сегодня же в 10 утра на Кургане Дружбы началась официальная церемония. Делегации Себежского района и Белоруссии обмениваются корзинами цветов. Далее цветы возложат к мемориалам на белорусской и российской территориях Кургана.

В связи с пандемией коронавируса массовых мероприятий на территории России не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!
Семейная экспедиция спецкора «КП» Дмитрия Стешина, заброшенная в Крым, развязала свой «кошелек», пересчитала оставшиеся «медяки» и поняла – пора собираться домой. Мы работали/отдыхали в Крыму с 23 июня. И потратили... Впрочем — читайте сами [Часть 4]
Новости 24