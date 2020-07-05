На «Кургане Дружбы» Россия и Белоруссия обменялись цветочными корзинами

В 1942 году партизаны русские, белорусские и латышские объединились в масштабное движение. Они держали фашистов в постоянном страхе.

Оккупанты выводили на партизан охранные батальоны, артиллерию, танки, полицейские отряды, но не в силах были справиться с народными мстителями, которые силами 24 партизанских бригад и 2 отдельных отрядов продолжали уничтожать вражеские гарнизоны, технику, укрепления, вели «рельсовую войну».

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В честь объединения на вершине холма посадили дуб – «дуб Дружбы». На склонах установили три гранитные плиты с высеченной на русском, белорусском и латышском языках надписью: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны, русских, белорусский и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года».

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По этому поводу каждый год устраивают молодежные слеты. Сегодня же в 10 утра на Кургане Дружбы началась официальная церемония. Делегации Себежского района и Белоруссии обмениваются корзинами цветов. Далее цветы возложат к мемориалам на белорусской и российской территориях Кургана.

В связи с пандемией коронавируса массовых мероприятий на территории России не будет.