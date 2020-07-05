Пскович в неглиже стал знаменитым на весь город

Мужчина передвигался один, разговаривая сам с собой. Его видели на Октябрьском проспекте, на Яна Фабрициуса, около «Максимуса», заходил в магазины. Внешний вид и уверенность зацепили людей, теперь в интернете гуляет много его фотографий и видео.

Комментаторы под постами в социальной сети ВКонтакте выражают удивление, смеются над ним. Однако есть и те, кто жалеет мужчину, ссылаясь на психическую нестабильность.

Фото из социальной сети ВКонтакте из группы "Жесть по-Псковски"

Читатели узнали пехотинца и даже написали его имя в Instagram. Мужчину зовут Денис, он живет в районе поселка Соловьи и часто выпивает. «Мама преподаватель русского языка и литературы, была семья, все разрушил. Что с ним только ни делали: лечили, сажали, били – результата ноль, алименты не платит» – говорит местная жительница.

На него жалуются, что возле школы ходит полностью голый и пьет «все, что горит». Люди боятся выпускать из дома лишний раз детей. «А полиция и все органы, кто должен этим заниматься, игнорируют, хоть президенту на сайт пиши» - повествует очевидица.

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«Любой человек может быть хорошим. Но если пришла "белочка", ему нужна медицинская помощь. Я сейчас чисто теоретически объясняю - надо понимать, что в определенных ситуациях хороший человек может много плохого натворить» - пишет один из подписчиков группы «Жесть по-Псковски».

К вечеру Дениса задержали сотрудники полиции недалеко от городского автовокзала, сообщила псковичка в комментариях.