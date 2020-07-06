2020-07-06T15:53:35+03:00
Общество

Псковской журналистке Прокопьевой вынесли приговор в военном суде

Сегодня в Пскове вынесли приговор для журналистки Светланы Прокопьевой. Ей придётся выплатить штраф в полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили во втором западном окружном военном суде.
Анна Лаба
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Светлану обвинили в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Прокурор просил дать подсудимой шесть лет общего режима и лишить профессиональной деятельности на три года.

На вынесение приговора приехало много федеральных журналистов — для освещения и поддержки Прокопьевой. Также в поддержку выступил Союз журналистов России.

Суд признал Светлану Прокопьеву виновной, наказание — штраф в 500 тысяч рублей. Запрета на журналистскую деятельность нет. Для сравнения — средняя зарплата журналиста в Псковской области около 30 тысяч рублей.

Журналистка останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Дело Светланы Прокопьевой:

В 2018 году в эфире "Эха Москвы в Пскове" вышла передача Прокопьевой, где она рассуждала о теракте в здании ФСБ Архангельска. После была опубликована текстовая версия выпуска передачи под названием «Репрессии для государства».

В скором времени эфир и статья были удалены, а оба СМИ были оштрафованы на 350 тысяч рублей, а региональный СК возбудил дело о публичном оправдании терроризма.

Будет ли Светлана Прокопьева подавать на апелляцию, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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