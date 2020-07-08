Память летчиков, повторивших подвиг Гастелло, почтили в Островском районе

В Островском районе у деревни Рубеняты почтили память экипажа бомбардировщика под командованием Леонида Михайлова, повторившего в первые дни Великой Отечественной войны подвиг Николая Гастелло, пишет газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

История подвига:

4 июля 1941 года в 10.00 командир эскадрильи капитан Леонид Михайлов вылетел во главе девятки СБ с заданием нанести бомбовый удар по вражеской колонне, двигавшейся по дороге Резекне - Остров.

Лётчики обнаружили колонну танков и автомобилей в 6 километрах от Резекне. По команде Михайлова эскадрилья легла на боевой курс. Неожиданно наши бомбардировщики были атакованы шестёркой Me-109. Самолет Михайлова подбили, но он продолжил вести эскадрилью к цели. Командир первым сбросил бомбы, за ним отбомбилась по колонне вся эскадрилья.

После выхода из атаки Михайлов пытался сбить пламя, но неудачно. Покинуть бомбардировщик с парашютом было нельзя, это означало оказаться в руках гитлеровцев.

- Живолуп! Принимай командование! - передал в эфир командир эскадрильи своему заместителю. - Мы идём за Гастелло!

Справка: Николай Гастелло незадолго до этого, 26 июня 1941 года, также совершил огненный таран — направил свой горящий самолет на механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли.

На глазах у своих подчинённых Михайлов направил горящий самолёт на скопление техники противника.

Вместе с командиром погибли штурман капитан Г.В. Левенец и стрелок-радист ст. сержант И.Д. Шереметьев

Среди местных жителей, ставших очевидцами подвига советских лётчиков, нашлись смельчаки, которые под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших.

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После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года юные следопыты из отряда «Поиск» установили точное место гибели экипажа Михайлова найдя обломки его самолёта.