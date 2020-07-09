2020-07-09T16:21:04+03:00
Общество

7 машин спецтехники поступили в Псковскую область

Два колесно-гусеничных вездехода и пять пожарных автоцистерн пополнили парк регионального противопожарного лесного центра
Анастасия Тарасова
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Фото: пресс-служба администрации Псковской областиФото: пресс-служба администрации Псковской области
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Два колесно-гусеничных вездехода и пять пожарных автоцистерн поступили в Псковскую область в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Техника пополнила парк регионального противопожарного лесного центра, ее значение переоценить сложно: спецтехника будет востребована в Псковской области, потому что здесь находится очень много топей и болот.

Руководитель государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Олег Черней отметил, что колесно-гусеничных, плавающих вездеходов в лесном центре ещё не было.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По его словам, первые дни работы показали, что эта техника не только легкая, но и обладает повышенной проходимостью и маневренностью.

Ранее в этом году материально-техническую базу регионального Противопожарного лесного центра пополнили четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Новая техника позволит патрулировать более эффективно патрулировать лесные территории и осуществлять доставку специалистов и противопожарного оборудования к очагам возгорания, проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара, в том числе в труднодоступной местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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