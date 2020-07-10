2020-07-10T14:17:06+03:00
Звезды

Участники литературного автопробега из Липецка посетили Великие Луки

Это второй литературный маршрут, в который отправились писатели из Липецкой области
Анастасия Тарасова
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Фото: «Великолукская Правда Новости»Фото: «Великолукская Правда Новости»
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Два писателя из Липецка, Александр Пономарев и Андрей Новиков, устроили литературный автопробег «Русь изначальная» по городам России, сообщает газета «Великолукская Правда Новости»

Писатели вошли в «Книгу рекордов России» за то, что совершили самое длинное в истории нашей страны литературное путешествие проехали более 19 000 километров.

Они посвятили свой пробег десятилетию со дня выхода в свет первого номера литературного журнала Липецкого отделения Союза писателей России «Петровский мост».

Фото: «Великолукская Правда Новости»

Фото: «Великолукская Правда Новости»

Свое путешествие они начали с Орла, потом посетили Брянск и Смоленск. Сейчас путешественники остановились в Великих Луках и встретились с собратьями по перу. Гости передели центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского экземпляр своего журнала «Петровский мост» и авторские книги. После знакомства с писателями, проживающими в Великих Луках, у гостей состоялась экскурсия по городу.

Фото: великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского

Фото: великолукская центральная городская библиотека имени М.И. Семевского

Писатели отметили, что обязательно заедут в Пушкинские Горы, поскольку цель автопробега - посещение российских достопримечательностей и мест, связанных с жизнью и творчеством отечественных писателей. Затем писатели заедут в Соловки, Вологду, Кострому, Архангельск, Мурманск и ещё в десятки малых городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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