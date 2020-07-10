Вралаамская стеклянная башня открыта для посещения

Теперь на псковский кремль можно посмотреть с другого ракурса и сделать множество интересных фотографий.

Фото: Анна Лаба

Варлаамскую башню уже давно заметили псковичи из-за стеклянной стены. Памятник должны были законсервировать без установки шатра и стекла, однако планы поменялись. Теперь это четырехъярусный музейный объект.

Фото: Анна Лаба

Помимо экскурсий, на первом ярусе Варлаамской башни планируется проводить выставки, а судьба остальных еще решается.

Фото: Анна Лаба

В Высокой башне, которая находится ближе к кремлю, можно детально рассмотреть Плоскую башню напротив, через реку. В Высокой – семь этажей с крутой лестницей. Внутри пахнет деревом, так как под ногами и над головой у посетителей все деревянное.

Фото: Анна Лаба

На древних стенах повешены экраны, которые позволят туристам самостоятельно изучать историю, параллельно или вовсе без экскурсовода.

Фото: Анна Лаба

Со времени открытия в башнях провели уже шесть экскурсий. Они проводятся еженедельно в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00, а также по записи в удобное для посетителей время.

Фото: Анна Лаба

В связи с ограничениями, присутствовать на объектах может не более 10 человек.

Фото: Анна Лаба