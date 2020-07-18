В Псковской области перезахоронили 36 военнослужащих

В деревне Холматка на мемориальном комплексе «Линия Сталина» 17 июля заново с почестями похоронили 36 военных, которые сражались с нацистами. Останки были обнаружены в уже не существующих деревнях Островского района.

Бойцов положили в братскую могилу, отпели, установили крест возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Скрин выпуска "Вести-Псков"

Опознали в настоящее время только двух солдат. Поисковики нередко находят останки, но медальона при этом нет. Почему так происходит, есть две причины. Первая – это плохая примета: считалось, если носишь при себе смертный медальон — обязательно будешь убитым.

Вторая причина более реалистичная: в официальных документах прописано, что смертные медальоны выдавались с середины 1941 года до конца 1942. А все остальное время военнослужащие носили их по собственной воле.

Скрин выпуска "Вести-Псков"

«В братской могиле будет лежать рядовой Алексей Гордеев. На фронт его призвали в 1942 году из Хабаровского края. Служил в 44-ой стрелковой дивизии 146-ого стрелкового полка. Погиб под Островом в марте 1944 года» - прокомментировала корреспондентка передачи.

Родственников разыщут и сообщат новое место захоронения.

Скрин выпуска "Вести-Псков"

Поисковики будут продолжать свою работу, так как историки заявили, что в Островском районе погибло минимум 12 тысяч человек.

В Пскове также появится интерактивная карта с местами преступлений нацистов.