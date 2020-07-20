2020-07-20T11:15:34+03:00
Общество

Псковичи теперь смогут позволить себе электромобили

В Псковской области появилась первая станция для подзарядки электромобилей. Об этом сообщил лидер движения «Убитые дороги», депутат Госдумы Александр Васильев на своей странице в Фейсбук.
Анна Лаба
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Фото Александр Васильев, ФейсбукФото Александр Васильев, Фейсбук
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Водители смогут зарядить свой автомобиль в автокемпинге «Раздолье» на Ленинградском шоссе.

В Псков приехал CEO, дизайнер - проектировщик, эксперт в области электротранспорта и возобновляемых источников энергии Петр Мовчан из компании «Portal Energy» и установил зарядную станцию бесплатно.

Справка: «Portal Energy» - это компания по созданию зарядных устройств, разработке инфраструктуры для электрического транспорта. На официальном сайте говорят о себе так: «Стараясь приблизить экологичное будущее, мы, начиная с 2016 года, работали над созданием недорогих и универсальных зарядных устройств для электромобилей, понимая их необходимость для нашей страны и человечества уже в ближайшее время». Это превратилось уже в целое экологическое движение.

Фото: со страницы Петра Мовчана в соцсети Вконтакте

Фото: со страницы Петра Мовчана в соцсети Вконтакте

«На сегодняшнем этапе важно начать создавать удобную инфраструктуру, за которой не заставит себя ждать активное появление электромобилей на дорогах» - написала Мовчан на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Таким образом, активист установил устройство и в Пскове, чтобы дать толчок к развитию этой отрасли и изменить окружающий мир, показав людям более экологичный способ передвижения.

Фото: Александр Васильев, Фейсбук

Фото: Александр Васильев, Фейсбук

«Осталось поставить такие зарядки в Пустошке и Великих Луках, и можно подумывать о покупке электромобиля. Стоимость проезда 100 км на электромобиле стоит 40 , а на бензиновом 400 . Выгода очевидна» - пишет на своей странице в Фэйсбук лидер «Убитых дорог».

Псковичи уже начали положительно комментировать это заявление в предвкушении экологически чистого будущего: «Круто, что появилась зарядка в Пскове, может, это послужит толчком для того, чтобы наконец-то появились более современные, быстрые и в нормальном количестве зарядки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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