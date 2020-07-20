В Псковской области благоустроят территорию вокруг памятника Александру Невскому

Справка: Памятник Александру Невскому и его дружине, установленный на горе Соколиха под Псковом в 1993 году, превратился в символ древнего города. Его возвели в честь знаменитого подвига великого князя — разгром тевтонских рыцарей на льду Чудского озера.

Фото: Администрация Псковского района.

Скульптура высотой 30 метров выполнена из бронзы и гранита весом более полутора сотен тонн олицетворяет единение и доблесть народа в борьбе с врагами, единство и неделимость Русской земли.

Фото: Администрация Псковского района.

Туристы и местные жители привыкли тереть бронзовое огромное копыто лошади и загадывать желание. Поэтому оно всегда сияет от блеска. Кроме того, это любимое место молодежи и почти в каждую свадебную фотосессию входит локация у этого памятника.

Фото: Администрация Псковского района.

Подготовить проект поручил губернатор региона Михаил Ведерников. Варианты должны включать в себя не только благоустройство, но и планировку территории, установку малых архитектурных форм, освещения.

Окрестности у памятника в честь Ледового побоища 30 июня посетили губернатор Псковской области, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда содеи ствия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Фото: Администрация Псковского района.

Глава региона обратился с просьбой к Степашину и Цицину посодействовать в получении софинансирования из федерального бюджета на благоустройство.

Жители Псковской области могут принять участие в обсуждении проекта. На почту администрации района pskovrajon@reg60.ru можно прислать замечания и предложения.