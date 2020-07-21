2020-07-21T15:53:26+03:00
Общество

В Острове отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Острове жители отмечаются 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 21 июля. Об этом пишет газета «Островские вести».
Анна Лаба
Поделиться:
Фото: газета «Островские вести»Фото: газета «Островские вести»
Изменить размер текста:

Справка: 8 февраля 1944 года началось освобождение города Острова и Островского района. Для этого потребовалось пять жестоких месяцев боев. В официальные документы указано, что при этой компании погибло 4442 бойца, однако неофициально эта цифра возрастает до 20 тысяч человек. Население города Острова сейчас составляет 20 506 человек, по подсчетам государственной статистики в Псковской области.

Фото: газета «Островские вести»

Фото: газета «Островские вести»

Площадь имени Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Назаровой украсили государственными флагами. На ней же прошли памятные мероприятия, а также в парке Победы и у памятного знака 146-й стрелковой дивизии. Событие празднуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил горожан и добавил: «Жители Острова навсегда войдут в историю как несгибаемые, смелые и мужественные люди. Сколько молодых подпольщиков было казнено, растерзано, но не согласилось на предательство. И эта отвага, смелость и упорство живёт и в их потомках, в современных жителях района».

Фото: газета «Островские вести»

Фото: газета «Островские вести»

Этот праздник для тех, кто расставался с близкими и провожал их на фронт, кого судьба заставила пройти через все военные невзгоды. Люди, которые потеряли любимых, которые сражались в тылу, госпиталях и за станком – они героически приближали победу. Чтобы в будущем был только мир.

Праздник в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков и для молодого поколения, чтобы те знали, через какие тяготы войны прошли их родственники.

Фото: газета «Островские вести»

Фото: газета «Островские вести»

В этот же день в Остове отмечается и День города. Праздник по традиции считается любимым у горожан.

Глава Островского района Дмитрий Быстров провозгласил: «Жители города Острова могут по праву гордиться своей историей и современными достижениями, верить в его будущее и создавать его своим славным трудом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Какие документы придется подготовить, чтобы попасть в Евросоюз
В Псковской области учителя получат по миллиону рублей
В Пскове перекроют Троицкий мост на три дня
Два нарушения на ЕГЭ зарегестрировали в Псковской области
В Пскове у водителя «Опеля» за рулём произошла остановка сердца
Где в Пскове пройдет салют на день города
Пожарные нашли изнасилованную зарезанную 18-летнюю девушку
23 июля в Выбутах пройдет традиционный водосвятный молебен
Кем пойти работать в Пскове, чтобы получать зарплату 99 тысяч рублей
В Пскове открылся шахматный клуб для детей
Вейк-парк предлагает псковичам бесплатные развлечения
Псковичи будут меньше платить за вывоз мусора
13-летнего ребенка сбили в Пскове около "Империала"
Грозы с порывами ветра до 12 м/сек ожидают псковичей 21 июля
Псковичи снова увидят концерт «Спасибо медикам»
Псковским медикам собрали более 600 тысяч рублей на акции
В Псковской области вырубка леса нанесла ущерб в 750 тысяч рублей
Улицу Свердлова перекроют для автотранспорта в Пскове
День города Пскова пройдет без массовых мероприятий
23 июля состоится салют в честь Дня города Пскова
Сотрудники следственного управления и их семьи облагородили памятный обелиск в Псковском районе
Два мотоциклиста пострадали вчера в ДТП в Псковской области
"Засыпают песком": археологи о судьбе найденной в Пскове постройки
21 и 22 августа в «Михайловском» пройдут Пушкинские чтения