В Острове отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Справка: 8 февраля 1944 года началось освобождение города Острова и Островского района. Для этого потребовалось пять жестоких месяцев боев. В официальные документы указано, что при этой компании погибло 4442 бойца, однако неофициально эта цифра возрастает до 20 тысяч человек. Население города Острова сейчас составляет 20 506 человек, по подсчетам государственной статистики в Псковской области.

Фото: газета «Островские вести»

Площадь имени Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Назаровой украсили государственными флагами. На ней же прошли памятные мероприятия, а также в парке Победы и у памятного знака 146-й стрелковой дивизии. Событие празднуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил горожан и добавил: «Жители Острова навсегда войдут в историю как несгибаемые, смелые и мужественные люди. Сколько молодых подпольщиков было казнено, растерзано, но не согласилось на предательство. И эта отвага, смелость и упорство живёт и в их потомках, в современных жителях района».

Фото: газета «Островские вести»

Этот праздник для тех, кто расставался с близкими и провожал их на фронт, кого судьба заставила пройти через все военные невзгоды. Люди, которые потеряли любимых, которые сражались в тылу, госпиталях и за станком – они героически приближали победу. Чтобы в будущем был только мир.

Праздник в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков и для молодого поколения, чтобы те знали, через какие тяготы войны прошли их родственники.

Фото: газета «Островские вести»

В этот же день в Остове отмечается и День города. Праздник по традиции считается любимым у горожан.

Глава Островского района Дмитрий Быстров провозгласил: «Жители города Острова могут по праву гордиться своей историей и современными достижениями, верить в его будущее и создавать его своим славным трудом».