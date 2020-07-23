2020-07-23T10:33:33+03:00
Общество

Сегодня Псков отмечает три важных исторических события

Псковичи сегодня отмечают День города, ему 1117 лет со дня первого упоминания в летописи. Также пройдут мероприятия в память о 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и дня памяти Святой равноапостольной Ольги.
Анна Лаба
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Фото Анны ЛабаФото Анны Лаба
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Справка: 23 июля 1944 года в результате тяжелых уличных боев полуразрушенный Псков был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Завершилась самая продолжительная оккупация в истории города. Псковско-Островская наступательная освободительная операция началась 17 июля 1944 года.

Утром 23 июля взошло солнце и осветило освобожденный город. В ярких лучах переливался красный флаг. По радио прозвучал голос Левитана, огласившего Приказ Верховного Главнокомандующего. Русские бойцы встретили рассвет в руинах, но с победой и счастьем в душе.

Традиционных мероприятий в этот день не будет из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Многие из них пройдут в онлайн-формате. Ярмарок и концертов не будет, однако в обычном режиме пройдут памятные военные акции и церемонии.

Кроме того, в Выбутах пройдет традиционный водосвятный молебен. Из Пскова желающих принять участие в молебне в Выбуты доставит бесплатный автобус.

Самое главное и долгожданно событие для псковичей – это праздничный салют, который пройдет сегодня, 23 июля, на берегу реки Великой. В этот же день в 1944 году был дан артиллерийский залп в честь освобождения Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сегодня Псков отмечает три важных исторических события
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