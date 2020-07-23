2020-07-23T11:57:10+03:00
Общество

В Пскове собирают средства на реставрацию часовни Святой Анастасии

В Пскове отреставрируют Анастасиевскую часовню, фонд «Внимание» открыл сбор средств. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе фонда.
Анна Лаба
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Справка: Часовня изначально была поставлена в 1710 году у переправы через реку Великую на территории. В 1911 году начали возводить новый мост – Ольгинский. Одновременно было решено в самом начале моста, с его юго-восточной стороны, построить новую каменную часовню. Каменную постройку возвели над сооружением 1710 года.

Фото: Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

Часовня была расписана в 1913 году по эскизам Н.К.Рериха. Роспись была выполнена художником-реставратором Чириковым.

В 1969 году старый мост решили разобрать и возвести новый, более широкий. Часовня мешала строителям и была под угрозой сноса. Её спасли псковские энтузиасты: распилили, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола. При переносе были повреждены росписи.

Фото: Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

«Сейчас часовня находится в ведении Псковского музея-заповедника. Более 20 лет Минкульт отказывается выделять средства на реставрацию часовни. Памятник находится на грани разрушения» - поделились в пресс-службе.

Фото: Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

Фонда сохранения исторического наследия «Внимание» начал сборы средств для восстановления часовни Святой Анастасии. Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи.

«Мы соберём 300 000 рублей, недостающие для составления проекта реставрации живописи» - заявили в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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