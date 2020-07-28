2020-07-28T11:25:02+03:00
Общество

В Печорском музее открылась новая выставка в честь Тютчева

В Псковской области в музее истории города Печоры сегодня открывается выставка «Федор Федорович Тютчев. Офицер и писатель». Об этом сообщили в официальной группе Изборского музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте.
Анна Лаба
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Справка: Федор Фёдорович Тютчев - профессиональный военный, отдавший службе 35 лет своей жизни, талантливый писатель, журналист, человек очень непростой судьбы, сын известного поэта Федора Ивановича Тютчева.

Незаконнорожденный в 1860 году. Он большую часть жизни служил в Отдельном корпусе пограничной стражи, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Дослужился до звания полковника.

Карьера военного определила темы для написания литературных произведений. Начало службы считают и началом литературного творчества. Тютчев на фронте был не только служащим армии, но и военным корреспондентом. Он сотрудничал со столичными газетами и журналами, в которых публиковались его прозаические произведения и фронтовая корреспонденция.

Афиша со страницы "Изборского музея-заповедника" из соцсети ВКонтакте

Афиша со страницы "Изборского музея-заповедника" из соцсети ВКонтакте

Новая выставка в музее расскажет о боевом и творческом наследии сына великого поэта. «Иллюстрации прижизненных изданий, ставшие давно библиографической редкостью, иллюстрации книг прозы Ф.Ф. Тютчева, вышедшие в свет в последние десятилетия, семейные фотографии» - это и многое другое увидят посетители, афиширует Изборский музей-заповедник.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Музей располагается по адресу: Печоры, улица Международная, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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