2020-07-28T13:06:36+03:00
Общество

В Пскове сегодня громко празднуют крещение Руси

Псковичи сегодня услышали колокольный звон всех храмов Псковской епархии в честь праздника крещения Руси. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе псковской митрополии.
Анна Лаба
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Справка: 28 июля ежегодно празднуется как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. Из школьного курса истории все помнят князя как Владимир Красное Солнышко.

Крещение Руси произошло в 988 году, когда Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно летописи, князь сделал выбор в пользу православия. Его посланники вернулись из Константинополя и рассказали, как впечатлились великолепием церковной службы.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города.

Фото с сайта псковской епархии

Фото с сайта псковской епархии

Сегодня в России отмечается уже 1032 год со Дня крещения.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех монастырях Псковской епархии состоялся звон-благовест «Слава тебе, Боже!» в честь зарождения христианства на русской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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