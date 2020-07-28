В Пскове сегодня громко празднуют крещение Руси

Справка: 28 июля ежегодно празднуется как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. Из школьного курса истории все помнят князя как Владимир Красное Солнышко.

Крещение Руси произошло в 988 году, когда Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно летописи, князь сделал выбор в пользу православия. Его посланники вернулись из Константинополя и рассказали, как впечатлились великолепием церковной службы.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города.

Фото с сайта псковской епархии

Сегодня в России отмечается уже 1032 год со Дня крещения.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех монастырях Псковской епархии состоялся звон-благовест «Слава тебе, Боже!» в честь зарождения христианства на русской земле.