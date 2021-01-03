«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в большинстве населенных пунктов Псковской области. Электричество вновь появилось в 80% городов и поселков региона, обесточенных из-за ледяного дождя и сильного снегопада. За сутки энергетики подключили 812 поселений, работы продолжаются круглосуточно.В районы, пострадавшие от разгула стихии, направлено 18 дополнительных бригад. На аварийных работах задействованы 128 мобильных подразделений – это почти 615 сотрудников. Специалисты уже восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ и продолжают работать на распределительных линиях 6-10 кВ.Аномальный ледяной дождь обрушился на Псковскую область в ночь на 3 января. Провода и деревья покрылись толстым слоем снега и льда, на многих участках линии электропередач не выдержали такой тяжести и оборвались. Без электричества остались более тысячи населенных пунктов, это почти 20 тысяч жителей.- Аномальные осадки в Псковской области продолжаются больше недели, - рассказали энергетики. - Снегопады и ледяные дожди сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Лёд и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи — такой вес не выдерживают даже новые опоры.Восстановительные работы не останавливаются ни на минуту. Во многих местах энергетикам приходится расчищать пути к ЛЭП от упавших деревьев и метровых сугробов. Для временного подключения электроэнергии «Россети» задействовали 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт. Аварийные работы продолжатся до тех пор, пока свет и тепло не вернутся во все населенные пункты Псковской области.