Санитары леса или безжалостные убийцы: псковичи осудили охотников за истребление волков

Фото предоставлено газетой "Заря"

Жители многих районов Псковской области последние несколько лет начали массово жаловаться на осмелевших волков, которые на их глазах снимают с цепей собак, убивают отставших от стада коров и воруют овец.

Заместитель председателя в сфере охраны и использования объектов животного мира Горкунов Андрей рассказал «Комсомольской правде», что от псковичей последнее время поступает довольно много жалоб на «санитаров леса». Несмотря на то, что сейчас популяция волков близка к норме, в регионе насчитывают около 250 особей, так что работа по урегулированию количества волков на данный момент необходима.

ЗУБ ЗА ЗУБ

Например, остро ситуация с волками обстоит в Плюсском районе. «Санитары леса» давно перестали ограничиваться скрытной охотой в полях и ночными вылазками за домашними питомцами. Звери, не боящиеся людей, спокойно заходили в населённые пункты даже днем. Видели их и в районных центрах у многоэтажек. Местные жители, неоднократно видевшие в деревне волков, не на шутку перепугались и начали обращаться за помощью в местные органы власти, лесничество и просить помощи у охотников.

Та самая волчица, терроризировавшая местных жителей. Фото: «Плюсский край»

После жалоб охотники начали убивать выходящих к людям волчиц. Однако, после этого, как уверяют местные жители, хищников стало еще больше: волки пришли мстить за своих волчиц, уверены в Плюссе.

Как рассказал «Комсомольской правде» представитель местной охотничьей бригады ООО «Песно» Сергей Владимирович, последнее время численность волков необъяснимо выросла.

«До того, как мы застрелили волчицу, ее несколько раз видели прямо в деревне. Поэтому мы сразу начали реагировать: многие ходят на работу в темное время суток. А если голодная волчица нападет на какую-нибудь старушку?», – объясняет Сергей. Нападение на людей скорее исключение, чем правило, но охотники боятся за местных: «За каждую старушку отвечать придется нам, у нас же есть совесть», – рассказывает охотник.

На данный момент в Плюсском районе бесчинствует еще одна волчица, недавно задравшая у местных жителей собаку. Кроме того, в близлежащие леса пришла еще одна стая, состоящая примерно из пяти особей. «Ездили в лес, принимали меры, чтобы к деревне не подошли, –рассказал Сергей. – Развешивали ленты от видеокассет, которые шуршат, патроны. Еще мы ходим вокруг деревни и стреляем в воздух. Больше всего переживаем за местных жителей», – отметил охотник.

Волки в городе последнее время не редкость. Фото: соцсети

Жалобы на разгулявшихся хищников появились и на сайте губернатора. Например, в конце осени жители деревни Колесниково Пушкиногорского района рассказали, что в соседней деревне хищники съели за месяц больше десятка домашних животных, а теперь пришли и к ним в деревню.

Причем, как утверждают местные жители, волки нападали днем и не боялись подходить вплотную к дому. «Волков заметил ребенок, жутко испугался. Волки пытались пробраться к нашим домашним животным, разодрали забор из сетки рабица. В этот раз у них добраться до животных не получилось», – рассказала Анна Виноградова.

Председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов ответил обеспокоенным псковичам, что на территории Пушкиногорского и Островского района обитает порядка 7-8 волков, и меры, направленные на их уничтожение, приняты. «Однако ввиду большой трудоемкости и иных факторов: труднопроходимая местность, отсутствие снежного покрова, слабая развитость дорожной сети и другое – положительный результат может быть достигнут через достаточно длительное время», – отметил он.

Фото: pexels.com

ИДЁТ ОХОТА

Зима – самое благоприятное время для охоты на волков. Представитель охотничьей бригады ООО «Песно» объяснил, что на снегу проще обнаружить следы хищника и выследить его. Кроме того, их становится видно и на замёрзших реках.

В России сейчас воспринимают охотников плохо. Комментарии к статьям об охоте на волков в нашем издании нашли большой отклик среди россиян. Большинство из них осуждают действия охотников. У людей нет понимания, что настоящие охотники не вредят природе, а помогают и являются ее защитниками. Вред дикой природе несут люди, занимающиеся браконьерством и отстреливающие животных, численность которых мала и те, кто охотится в неположенное время.

С приходом этой зимы охотники многих регионов Псковской области откликнулись на просьбы псковичей и вышли в леса, охотиться на матерых хищников. Многие об этом особо распространяться не стали, но несколько охотников, в том числе из Плюсского района, решили поделиться успехами охоты на своей странице в социальных сетях и, в последствии, сильно об этом пожалели.

Администраторы нескольких групп «ВКонтакте» сделали репост этих фотографий к себе в сообщества. После этого фотографии охотников, позирующих рядом с подстреленными волками, увидели сотни псковичей. В комментариях на «убийц ни в чем не повинных животных» обрушились десятки отзывов с нелестными высказываниями и осуждениями. Перепало и тем, кто мирно попытался объяснить, что волки для жителей районов опасны.

Фото: «Плюсский край»

А СУДЬИ КТО?

В группе газеты «Плюсский край» опубликовали новость о том, что один из охотников наконец подстрелил волчицу, терроризирующую местных жителей. Реакция не заставила себя долго ждать:

«Те, кто лайки ставят убийцам, тоже с легкостью могут утопить собак, кошек, вместо того чтобы вовремя стерилизовать», – делают неожиданные выводы псковичи. Однако, почитав комментарии, можно сделать вывод, что многие осуждают не само убийство, а его способ: «Вот если бы охотник его загрыз, тогда бы я лайк поставила, а так просто убил с дальнего расстояния, как трус», – рассуждают в комментариях.

Кроме того, некоторые осуждали охотников за сам факт размещения фотографий. Они отнеслись к охоте с пониманием, но отметили, что заниматься фотофиксацией такого дела – «свидетельство отклонений». Тут возникает вопрос. Почему эти же люди в этих же группах почти не осуждают тех, кто делится фотографиями шокирующих последствий ДТП или фотографиями, на которых рыбаки позируют со своим уловом?

В основном в обсуждении приняли участие жители самого Пскова, для которых истории о волках, спокойно гуляющих по деревне – пережитки прошлого и страшные байки. В комментариях под новостью о волках в районной газете можно было наблюдать такой диалог.

Фото: архив "КП".

– Вот когда встретите его ночью в деревне один на один, по-другому запоете, в Лужском районе в том году они во многих деревнях и поселках вырезали почти всех собак, а ведь рано утром идут на работу люди, а если это ваши дети?

– Во многих это в каких? Или это только сплетни-страшилки?

Псковичи, понимающие опасность матерых и не понаслышке знающие об угрозе, исходящей от волков, в ответ привели конкретные случаи ущерба «санитаров леса», но получили неожиданные ответы.

Одна женщина отметила, что возмущаются, наверное, в основном те, кто живут в городах, и рассказала, что у них в деревне волки загрызли собаку. Ответом ей было, что «волчара не виноват, он есть хочет. Виноваты те, кто лес уничтожает». При этом, почему от этого должны страдать собаки и скот местных жителей, не уточняется.

Еще в одном комментарии значилось, что, чтобы «волки не жрали собак, нужно чтоб лес был большой, и в нем водилась дичь». На этом моменте стоит отметить, что ущерб от волков существует не только для местных жителей, но и для самого леса. Серые хищники убивают кабанов, лосей и других промысловых животных, и могут нарушать лесной баланс.

В этом смысле «санитары леса» часто могут действовать похлеще самих охотников. Кроме того, как рассказали «Комсомолке» охотники, волки распугивают лесную дичь, а потом, когда охотиться не на кого, переключаются на домашних животных. Деревенские предполагают, что волки идут к людям даже без особой надобности: в населённых пунктах пропитание найти легче, ведь на высокие крепкие заборы и надёжные вольеры у многих средств нет.

Фото: архив КП

СПАСИБО ЗА ОХОТУ

«Мне просто противно читать [комментарии людей – ред.], сидящих в городе, в тёплой квартире, жрущих мясо поросят, кур и коров, и жалеющих дикого, опасного и вредного зверя-врага сельских жителей, добытого трудом и умом», – этот комментарий в группе «Жесть по-Псковски» набрал более 600 лайков. Многие псковичи согласились с мужчиной и начали благодарить охотников за их тяжелый труд. Тут, наконец, удалось найти и мнение местных жителей:

Наталья, жительница Плюссы:

– Согласна с вами. Несколько лет назад в самом поселке Плюсса, у нас собаку волк загрыз.

Людмила, жительница Опочки:

– Волки жрут собак, пугают людей. Детей вечером на селе на улицу без присмотра страшно выпустить. А они, эти экологи, в городе в квартире живут, и этого ничего не знают. <...> Я езжу на работу из одного города в другой. Едем, на дороге сидит волк. Мы в шоке. В двух шагах деревня.

– В эти выходные мужики [убили - ред.] пятерых, одного ранили. И все жители Красногородска им благодарны. Детей вечером было на улицу не выпустить.

Покосившиеся домишки и падающие сараи: для некоторых жителей Псковского района в таких условиях построить для собаки вольер - непозволительная роскошь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЦЕНА ВОПРОСА

До 2016 года за добычу волка охотники получали 5 тысяч рублей, теперь награждение за поимку матерого хищника увеличено в два раза, до 10 тысяч рублей. Обывателям такая цифра кажется невероятно большой. Многие уверены: безжалостные охотники идут на охоту из-за денег. А что им стоит? Пошел в лес, сделал выстрел и все.

Однако вознаграждение не окупает потраченные на охоту усилия, время и материальные затраты. Как объяснил «Комсомольской правде» представитель охотничьей бригады ООО «Песно» Сергей Владимирович, охота на волка – дело трудоемкое. «Редкий случай, когда волка удается отследить меньше чем за неделю. Матерые волки, например, и флажки перебегать могут. Они же понимают, что происходит». Про сложности охоты осенью псковичам сообщал и председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Как рассказывал журналистам медиахолдинга заместитель председателя госкомитета по природопользованию Андрей Горкунов, в среднем затраты на добычу одной особи составляют около 30 тыс. рублей. «Для охотников должны быть стимулом не деньги, а снижение популяции волка», – отметил он.

Фото: архив "КП".

КСТАТИ

Поверье насчет мести волков до сих пор живо среди некоторых деревенских жителей. Многие со всей серьезностью считают, что волки могут пойти по следу охотника, взявшего волчат или убившего волчицу, прийти к его дому и передушить весь его скот.

Доходит до того, что в некоторых деревнях местные, даже зная о том, где находится волчье логово, охотникам о нем не рассказывают. Однако, оснований под собой это поверье не имеет. А в случае с волчатами может иметь место простое совпадение. Волчицы, лишаясь логова, перестают пытаться скрыть свое местонахождение, и, как следствие, местные начинают их чаще замечать.

КОНКРЕТНО

Обычно волки боятся человека и не нападают на него первые. Опасность нападения чаще всего существует в голодное время, когда животные сбиваются в большие стаи.

А вот диких животных, которые идут на контакт с человеком, следует всячески избегать. Бешенство у волков не всегда предполагает повышенную агрессивность, нужно понимать, что, если дикий зверь не боится человека, с ним что-то не так. Нужно помнить, что бешенство передается не только через укус животного, но и через его слюну.

Даже учитывая тот факт, что медицина в последнее время достигла значительных успехов, бешенство является излечимым лишь на начальных стадиях, сразу после заражения. В противном случае заболевание приводит к летальному исходу.

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