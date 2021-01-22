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Дом. Семья

Считает меня своей стаей: как сложилась жизнь щенка, ослепшего из-за жестокости людей

Мать Милы отравил догхантер и из-за этого в детстве она ослепла
Источник:kp.ru
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Ночке повезло найти свой новый дом

Ночке повезло найти свой новый дом

В Псковской области на сегодняшний день живет большое количество бездомных животных. Кто-то из них продолжает жить на улице, кого-то забирают в переполненные приюты. Часть собак не находит свой дом и доживает остатки жизни в стенах приюта. В этой ситуации больше всего переживаешь за особенных собак, у которых есть есть нарушения здоровья. С каждым днем надежды на то, что они найдут свой дом, тают на глазах.

МИЛА

Мила приехала в приют вместе со своей сестрой в мае 2020 года из Печор. Ей было около 2-3 месяцев, а она уже успела пережить настоящую трагедию. Догхантер, орудовавший тогда в Печорах, отравил мать щенят. Собака скончалась, а малышей, которые успели попить отравленного молока матери, буквально вытаскивали с того света.

Мила (слева) и ее сестра

Мила (слева) и ее сестра

В «Зоозащиту» Милу привезли с ее зрячей сестрой. Все сильно переживали и надеялись, что малышка снова сможет видеть. Однако, страшный диагноз «токсическая атрофия сетчатки» не оставил никаких шансов.

Фото: «Зоозащита».

Фото: «Зоозащита».

«Слепышка не знает, что может быть по-другому. Для неё этот мир вот такой – черный, но вкусно пахнущий, с теплыми человеческими руками, гладящими по голове...», – рассказывали о Миле в приюте и с надеждой добавляли: «Мы очень надеемся, что такой необычный, особенный, славный щенок найдет своего самого надежного хозяина».

И такой хозяин нашелся. Спустя почти год малышку заметил тот самый человек. Мы решили поговорить с Ксенией Яковлевой, приютившей собаку, и спросить у нее: как вышло, что она взяла из приюта слепую Милу.

Я просто подумала, что мне нужно найти хвостатого друга, – рассказывает Ксения. – Естественно, я не собиралась покупать никого. Я считаю, что неправильно покупать животных и разводить породистых, пока у нас полны животными приюты и много бездомных на улице.

Ксения решила зайти в группу «Зоозащиты» и поискать себе хвостатого друга там. Раньше она уже была в приюте, часто гуляла с собаками, но последнее время стало как-то некогда. В процессе поиска питомца, Ксения увидела фотографию Милы и сразу влюбилась. «Я увидела ее фотографию, где она еще щеночек-подросток. Не могу описать свои эмоции... Ее слепой взгляд, широко открытые глаза... Как-будто она все видит, – смеется Ксения. – Это сложно описать. Наверное, я просто влюбилась в эту собаку, она мне показалась невероятно красивой».

Когда девушка пришла в приют знакомиться с новым другом, она сначала не узнала Милу: с того момента, когда сделали фотографию, собака сильно повзрослела. На территории Лесопилки было шумно, стоял лай, и Мила вторила общему собачьему хору: лаяла и вела себя немного беспокойно.

Мила на прогулке

Мила на прогулке

Ксению сначала это немного насторожило, но потом она взяла ее на прогулку и опасения сразу же развеялись. Девушка пришла в приют еще несколько раз, погуляла с собакой, а потом твердо решила, что уже не сможет без нее уйти.

НОЧКА

Не будет преувеличением сказать, что после знакомства с Ксенией у Ночки началась новая жизнь. И дело даже не в новом имени, которое ей, кстати, идет даже больше.

Дело в том, что вся любовь принадлежит только ей. Ночка к этому привыкнуть пока не может. Когда утром звенит будильник, она не хочет отпускать свою новую хозяйку. «Ложится на меня, либо придвигается ближе и становится очень сложно встать», – смеется Ксения.

Через некоторое время, запомнив расположение мебели, Ночка начала передвигаться по квартире уверенно.

Через некоторое время, запомнив расположение мебели, Ночка начала передвигаться по квартире уверенно.

Девушка рассказала, что не нужно бояться брать собаку из приюта, их просто надо научиться понимать. Проблем с новой подопечной почти не было. Изначально у слепой собаки возникли сложности при знакомстве с лифтом и лестницей. Но с помощью терпения и любви все быстро встало на свои места. Сейчас Ксения с Ночкой живут душа в душу: слепая собака ведет себя также, как и все ее зрячие собратья, уверяет Ксения. Они вместе бегают, резвятся, играют. «Главное не забывать, когда играем, что она не видит сама», – подметила Ксения.

«Я иногда думаю, что насколько сильно она мне доверяет, раз бежит за мной без страха куда-то врезаться... Наверное, считает меня своей стаей. Меня это очень греет», – рассказала хозяйка Ночки.

Ночка обожает играть и бегать в снегу.

Ночка обожает играть и бегать в снегу.

На вопрос о том, жалеет ли она, что взяла именно эту собаку, Ксения ответила отрицательно. Подметив, что вопрос глупый. «Единственное, о чем я правда жалею, что не взяла ее раньше, когда она была щенком. Ей пришлось провести это время в приюте. Надеюсь, что у нас с ней будет очень много времени и насыщенная жизнь», рассказала Ксения.

Живой уголокЖивой уголок: Собаки

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