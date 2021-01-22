Считает меня своей стаей: как сложилась жизнь щенка, ослепшего из-за жестокости людей

Ночке повезло найти свой новый дом

В Псковской области на сегодняшний день живет большое количество бездомных животных. Кто-то из них продолжает жить на улице, кого-то забирают в переполненные приюты. Часть собак не находит свой дом и доживает остатки жизни в стенах приюта. В этой ситуации больше всего переживаешь за особенных собак, у которых есть есть нарушения здоровья. С каждым днем надежды на то, что они найдут свой дом, тают на глазах.

МИЛА

Мила приехала в приют вместе со своей сестрой в мае 2020 года из Печор. Ей было около 2-3 месяцев, а она уже успела пережить настоящую трагедию. Догхантер, орудовавший тогда в Печорах, отравил мать щенят. Собака скончалась, а малышей, которые успели попить отравленного молока матери, буквально вытаскивали с того света.

Мила (слева) и ее сестра

В «Зоозащиту» Милу привезли с ее зрячей сестрой. Все сильно переживали и надеялись, что малышка снова сможет видеть. Однако, страшный диагноз «токсическая атрофия сетчатки» не оставил никаких шансов.

Фото: «Зоозащита».

«Слепышка не знает, что может быть по-другому. Для неё этот мир вот такой – черный, но вкусно пахнущий, с теплыми человеческими руками, гладящими по голове...», – рассказывали о Миле в приюте и с надеждой добавляли: «Мы очень надеемся, что такой необычный, особенный, славный щенок найдет своего самого надежного хозяина».

И такой хозяин нашелся. Спустя почти год малышку заметил тот самый человек. Мы решили поговорить с Ксенией Яковлевой, приютившей собаку, и спросить у нее: как вышло, что она взяла из приюта слепую Милу.

– Я просто подумала, что мне нужно найти хвостатого друга, – рассказывает Ксения. – Естественно, я не собиралась покупать никого. Я считаю, что неправильно покупать животных и разводить породистых, пока у нас полны животными приюты и много бездомных на улице.

Ксения решила зайти в группу «Зоозащиты» и поискать себе хвостатого друга там. Раньше она уже была в приюте, часто гуляла с собаками, но последнее время стало как-то некогда. В процессе поиска питомца, Ксения увидела фотографию Милы и сразу влюбилась. «Я увидела ее фотографию, где она еще щеночек-подросток. Не могу описать свои эмоции... Ее слепой взгляд, широко открытые глаза... Как-будто она все видит, – смеется Ксения. – Это сложно описать. Наверное, я просто влюбилась в эту собаку, она мне показалась невероятно красивой».

Когда девушка пришла в приют знакомиться с новым другом, она сначала не узнала Милу: с того момента, когда сделали фотографию, собака сильно повзрослела. На территории Лесопилки было шумно, стоял лай, и Мила вторила общему собачьему хору: лаяла и вела себя немного беспокойно.

Мила на прогулке

Ксению сначала это немного насторожило, но потом она взяла ее на прогулку и опасения сразу же развеялись. Девушка пришла в приют еще несколько раз, погуляла с собакой, а потом твердо решила, что уже не сможет без нее уйти.

НОЧКА

Не будет преувеличением сказать, что после знакомства с Ксенией у Ночки началась новая жизнь. И дело даже не в новом имени, которое ей, кстати, идет даже больше.

Дело в том, что вся любовь принадлежит только ей. Ночка к этому привыкнуть пока не может. Когда утром звенит будильник, она не хочет отпускать свою новую хозяйку. «Ложится на меня, либо придвигается ближе и становится очень сложно встать», – смеется Ксения.

Через некоторое время, запомнив расположение мебели, Ночка начала передвигаться по квартире уверенно.

Девушка рассказала, что не нужно бояться брать собаку из приюта, их просто надо научиться понимать. Проблем с новой подопечной почти не было. Изначально у слепой собаки возникли сложности при знакомстве с лифтом и лестницей. Но с помощью терпения и любви все быстро встало на свои места. Сейчас Ксения с Ночкой живут душа в душу: слепая собака ведет себя также, как и все ее зрячие собратья, уверяет Ксения. Они вместе бегают, резвятся, играют. «Главное не забывать, когда играем, что она не видит сама», – подметила Ксения.

«Я иногда думаю, что насколько сильно она мне доверяет, раз бежит за мной без страха куда-то врезаться... Наверное, считает меня своей стаей. Меня это очень греет», – рассказала хозяйка Ночки.

Ночка обожает играть и бегать в снегу.

На вопрос о том, жалеет ли она, что взяла именно эту собаку, Ксения ответила отрицательно. Подметив, что вопрос глупый. «Единственное, о чем я правда жалею, что не взяла ее раньше, когда она была щенком. Ей пришлось провести это время в приюте. Надеюсь, что у нас с ней будет очень много времени и насыщенная жизнь», – рассказала Ксения.