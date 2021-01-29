ТОП-6 «должностей», занимаемых хвостатыми друзьями в псковских организациях

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Охранники, археолог, фотомодель и даже «секретарь» митрополита… Мы собрали для вас несколько историй, доказывающих, что животные могут быть не просто любимцами, но и настоящими помощниками и даже коллегами.

ОХРАНА ГОРОДСКОЙ ЕЛИ

После зимних праздников главную ёлку Пскова, которая ежегодно украшает самое сердце города – Октябрьскую площадь, разбирают и отправляют на хранение в особые условия, чтобы и на следующий год она могла порадовать псковичей.

Главная новогодняя ель Пскова на Октябрьской площади

А помогают в этом два кота, живущих при «Специализированной службе», занимающейся благоустройством города. Хвостатые сотрудники отвечают за сохранность главного новогоднего символа от мышей и отлично справляются со своими обязанностями.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В редакции бежаницкой районной газеты "Сельская новь" числится необычный сотрудник - пёс по кличке Рой. Потерявший своих хозяев и исхудавший на улице, он был спасён главным редактором Любовью Озерской. Сотрудники ласково называют его "управляющим охранной сигнализации".

Фото: из личного архива Любови Озерской

ПРОВОЖАТЫЙ ПОЕЗДА

Каждый день, ровно в 22:40, на остановке в Старой Руссе к хвосту поезда Псков-Москва приходит кот Феликс. Все проводники знают его и заранее готовят угощение. Кто знает, может быть, он приходит пожелать пассажирам счастливого пути?

Фотограф Дмитрий Марков

ФОТОМОДЕЛЬ

«Незнакомка» Крамского, «Венера» Боттичелли, «Золотошвейка» Тропинина – одни из множества известных картин, которые «воссоздали» Елена Колачева и её верный друг Ханна на своих фотографиях.

Фото: Instagram @ladys_hanna_elena

Такое «шерстяное творчество» началось с флешмоба «Изоизоляция», главной идеей которого является воспроизведение из подручных материалов шедевров искусства. А теперь Четвероногая модель и её хозяйка обрели мировую популярность, и мы считаем, что совершенно заслуженно.

Фото: Instagram @ladys_hanna_elena

СЕКРЕТАРЬ ВЛАДЫКИ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ

Главного кота Псково-Печерского монастыря зовут Владыкой. Его хозяин и, по совместительству, начальник - митрополит Псково-Печерской обители Тихон. По многочисленным просьбам паломников и прихожан, в сети Инстаграм был создан аккаунт, посвященный любимцу монахов и священнослужителей. О выборе такого необычного имени митрополит Тихон рассказывает следующее: «Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» - молчит; «Викарий!» - молчит; «Владыка!» - «Мя-а-а-у!» Так он и стал Владыкой».

Фото: Instagram @_bishop_the_cat

ЗАВХОЗ И НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Археологический центр Псковской имеет в своём штате сразу двух необычных сотрудников. Это корги Доня и кошка Мусильда. Первый играет роль хранителя порядка на археологических раскопках.

Вот, что о нём рассказывают участники экспедиций: «Наш завхоз Доня каждый день тщательно следит, чтобы никто не разбрасывал свои перчатки. Зазевавшимся волонтёрам приходится выменивать их на печенье. Более важные детали гардероба, например носки - стоят гораздо дороже :)».

Фото: Instagram @arheologpskov

А кошка Мусильда уже больше пяти лет является усатым начальником службы безопасности Археологического центра, в котором она охраняет все помещения хранилища от грызунов.

Фото: Instagram @arheologpskov

Четвероногие друзья могут стать не просто любимцами семьи, но и помощниками в делах и даже вдохновением на создание шедевров. Не бойтесь спасать с улицы или брать из приюта животных, ваша жизнь, благодаря им, обязательно станет ярче.