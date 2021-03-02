«Маленькая – не значит не собака»: псковская заводчица развеяла мифы о чихуахуа

Фото из архива КП

«Комсомолка» пообщалась с псковской заводчицей чихуахуа Надеждой Богдановой и выяснила, как жизнь маленьких чихуа устроена на самом деле.

- Какие собаки сейчас проживают в вашем доме?

- У меня своих 20 собачек породы чихуахуа. Среди них и старички, которым уже 9-10 лет, и молодые для разведения и участия в выставках.

- Как давно вы занимаетесь разведением? И сколько за это время пристроили щенков?

- Занимаюсь 10 лет. А щеночков продали около 300.

Мы продаём в Европу, в Америку, даже в Арабские Эмираты, Англию, Германию, Францию. Также у нас все щенки проходят генетические тесты, чтобы все они были здоровыми.

- Глядя со стороны, каждый хоть раз в жизни предполагал, что у чихуахуа капризный характер, так ли это?

- У меня дома 20 собак, и при правильном подходе все собаки прекрасно себя ведут. Самая главная ошибка владельцев – отсутствие воспитания. Если дать собаке делать абсолютно всё, что она хочет, то получится, что это не собака у вас в доме, а вы у неё. И тогда собака начнёт вами командовать. Любая собака любой породы должна дрессироваться. Она должна знать нужные команды: сидеть, место и так далее. Чихуахуа ничем не отличается по интеллекту от той же овчарки.

Фото из личного архива Надежды Богдановой

- Непрекращающийся лай, вечно просится на ручки и, наверное, не выгонишь с хозяйского дивана. Правда ли, что чихуахуа плохо поддаются дрессировке?

- Нет, они прекрасно дрессируются. И участвуют во многих спортивных дисциплинах, таких как, например, аджилити (вид спорта для собак, заключающийся в преодолении полосы препятствий. – Прим. ред.). Также прекрасно танцуют. И в целом команды хозяина выполняют сразу, с полуслова. Они относятся к IX группе FCI (Международная кинологическая федерация. – Прим. ред.) – собаки-компаньоны. То есть они ориентированы на человека, делают всё, что скажет человек. И всё всегда зависит только от воспитания собаки.

Фото из личного архива Надежды Богдановой

- Очень часто маленьких собачек заводят как украшение. Наверное, в этом и есть корень проблемы плохого поведения?

- Да, в этом вся и загвоздка. Что люди, которые никогда не имели собак, не понимают, что это прежде всего животное, которое живёт своими природными инстинктами. Люди почему-то начинают их очеловечивать. Мы начинаем позволять им делать всё, что угодно… Спать в нашей кровати, есть с нами из одной тарелки. И собака, конечно, к всему приятному привыкает. Раз ей позволено, то она это и будет делать.

Если собаке говорить, что у неё есть своё место, кормить по времени, говорить, что нельзя лаять в какой-то определённый момент… То собака всё прекрасно начинает понимать. Плюс нужно какое-то поощрение в качестве подкрепления. Так что обычная дрессировка для обычной собаки. Если собака маленькая – это не значит, что она не собака.

- Среди людей распространено мнение, что чихуахуа очень агрессивные. Это очередной миф?

- Собаки могут защищать себя и защищать хозяина в опасных ситуациях. Но ещё очень часто бывает, что агрессия появляется из-за отсутствия социализации. То есть собака жила только дома, её не выводили на прогулки, тренировки, не давали общаться с другими собаками, с людьми. Понимаете, мы сами закладываем в собаку практически все её качества, с самого рождения. Если собаку приучать гулять в парке, где шумно, ездить с ней на автобусе, то она привыкнет к шуму и не будет так остро на него реагировать.

Также обычно собаку этой породы всегда заводят парами. Потому что ей всегда нужно общение. Если его нет, то собака может стать агрессивной, дикой.

Фото из личного архива Надежды Богдановой

- А как обстоит вопрос с их питанием?

- Я всегда рекомендую кормить животных профессиональным сухим кормом. Есть специальные линейки у многих производителей специально для этой породы. Но стоит обратить внимание, что чихуахуа часто подвержены аллергии на корм. Поэтому важно правильно подобрать животному питание. Также обратите внимание, что для разного возраста собаки необходим разный вид корма: для щенков, для подростков и от года для взрослых собак.

- Сколько в среднем продолжительность жизни чихуахуа?

Если собака живёт в прекрасных условиях, правильно питается, хорошо социализирована, то они могут доживать до 18-ти лет. Крупные чихуахуа живут меньше – 10-15 лет. А «малыши» стабильно доживают до 15 лет.

- А чем различаются крупные представители породы от «малышей»?

- Они очень различаются по весу. Есть «микро», «мини» и «стандарт». «Стандарт» говорит о том, что собака должна быть от 1,5 кг до 3,5 кг.

Полтора килограмма уже маленькая собачка, она более подвержена болезням, у них могут быть падения сахара, плохо заживают роднички. Вот за такими собачками нужен глаз да глаз. Этот щенок считается немного недоразвитым... Он полноценно живёт, но ему нужно больше уделять внимания. Если у моих собак рождаются такие щенки, то я всегда говорю потенциальным владельцам, что за такими щенками нужно следить как за хрустальной вазой. Я никогда не продам такую собаку в семью с детьми, или если там есть другие животные.

- Часто вижу таких собачек трясущимися. В чём могут быть причины?

- Холодно… Чихуахуа есть гладкошёрстные, а есть длинношерстные. Но всё равно… Происхождение этой породы – Мексика, то есть это тёплая страна. Поэтому эти собаки не любят дождь, морозы. Чихуа прекрасно приучаются к пелёнке и могут ходить дома в лоток, поэтому нет потребности выводить её гулять в плохую погоду. Но это не значит, что с ней не нужно гулять, иначе начнутся проблемы с агрессией.

Ещё им может быть страшно, если нет адаптации к улице. Они не понимают, где они находятся, и что сейчас будет.

Фото из личного архива Надежды Богдановой

- Продолжаете ли вы общаться с владельцами своих подросших щенков?

Да, конечно. Мне постоянно пишут и присылают фотографии и видео. Многие начинают писать через несколько лет, мол, посмотрите, какие мы большие и красивые выросли.

Кто-то прекрасно работает во Франции, например. Я вижу, что рождаются уже внуки, правнуки от моих собачек. То есть слежу, конечно.