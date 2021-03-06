«Яблоня еще стоит, а вот Валентина Яковлевича уже нет»: глава Псковской писательской организации поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни писателе

Фото предоставлено "Комсомольской правде" Игорем Изборцевым

Председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Изборцев поделился с «Комсомольской правдой в Пскове» воспоминаниями об ушедшем сегодня из жизни Валентине Яковлевиче Курбатове. Жизнь известного литературного критика и писателя Валентина Яковлевича прошла под знаком достоинства и благородства. Так он жил, и так завершил свой земной путь. Эта суббота была родительской, поминались все усопшие сродники. Валентин Яковлевич, как настоящий христианин, успел помянуть своих умерших родных и близких.

Поскольку близился Международный женский день, ему предстояло исполнить свой мужской долг: поздравить супругу с праздником. Он отправился за цветами и эта дорога стала для него последней дорогой в его жизни. Валентин Яковлевич нес букет и уже почти дошел до дома. «Он умер мгновенно, без мучений. Сделал очередной шаг навстречу любимой жене, с которой прожил долгую, счастливую жизнь, и завершил этот шаг уже в вечности», — отметил Игорь Изборцев.

Писатель рассказал, что познакомился с Курбатовым более 20 лет назад во время строительства храма Воскресения Христова в Орлецах. Он сам предложил первому строителю храма Алексею Недосекину его будущее название: во имя воскресения Христова. В дальнейшем его судьба отчасти была связана с этим храмом: здесь отпевали его маму, и сам он иногда бывал на Божественных литургиях. Здесь же, на Орлецовском кладбище, завершится его земной путь.

Глава писательской организации поделился с нами воспоминаниями о Валентине Курбатове. «Я сейчас оглядываюсь на прожитые годы, и думается мне, что не было ни одного важного события в моей жизни, не связанного с Валентином Яковлевичем», — рассказал писатель. Игорь Изборцев отметил, что с Курбатовым он обсуждал сюжеты своих первых книг и советовался на счет вступления в Союз писателей.

«Этот важный шаг я сделал с его благословения. В дальнейшем, став руководителем писательской организации, обсуждал с ним вопросы вступления в Союз писателей новых членов, привлечение в организацию юных дарований, поскольку для нас это больной вопрос», — рассказал Игорь Изборцев.

Говоря о значении Курбатова для псковской писательской организации, Игорь Изборцев отметил, что последние годы и десятилетия коллектив смотрел на все важные события его глазами. «Его тихий голос наставлял нас, давал нам советы. И оттого общий голос псковских писателей приобретал высокий авторитет, исполнялся такой силой, что нас слышали не только в псковских пределах, но и далеко за», — отметил писатель

Фото: Андрей Степанов

Игорь Изборцев подчеркнул, что новость о смерти Валентина Яковлевича никого не оставила равнодушным. Сегодня весь день его телефон разрывался от звонков. Звонили общие знакомые, просто сочувствующие, журналисты. Многие предлагали помощь, спрашивали, когда и где будет прощание. И никто не мог до конца осознать случившееся.

«Когда после трагического известия мы с коллегой поехали в дом писателя со словами соболезнования, то ехали мы к живому Валентину Яковлевичу Курбатову и к его супруге Инне Федоровне, а не к вдове. Наверное, понадобятся не дни, не недели даже не месяцы, чтобы осознать и вместить в сердце, что его больше нет с нами».

Много талантов имел Валентин Яковлевич. О том, что он волшебно владел пером и имел бесчисленное количество наград напоминать никому не нужно, однако, не многие знают, что литературовед хорошо знал флотский устав и готов был «хоть сейчас» отправляться в морской поход. Кроме того, великий критик хорошо ориентировался по звездному небу. «В средние века при дворе какого-нибудь образованного властителя его вполне могли бы назначить придворным звездочетом», — отметил Игорь Изборцев.

Фото: Андрей Степанов

Игорь Изборцев также вспоминал, как в 2001 году, после его вступления в Союз писателей, он принимал именитых гостей в своем деревенском доме в деревне Гусинец Изборской волости. «Валентин Яковлевич приехал с супругой Инной Федоровной и Сан Саныч Бологов тоже с супругой. Сходили в баньку, потом под яблоней поставили стол, по русскому обычаю закусили, а далее русская душа захотела песни. У Валентина Яковлевича были ярко выраженные вокальные данные, ему бы в оперу, а он пошел в писатели. Так что мы долго своими русскими песнями не давали спать деревне. Яблоня еще стоит, а вот Валентина Яковлевича уже нет».