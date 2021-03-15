День добрых дел: как псковичи могут помочь нуждающимся

Фото: Тарасова Анастасия

Сегодня празднуется всемирный День добрых дел. Мы хотим поблагодарить всех псковичей, которые помогают тем, кто нуждается в помощи, и рассказать, где и как в Пскове можно делать добрые дела.

Псковское областное отделение Российского детского фонда всегда нуждается в помощи псковичей. Вы можете помочь подопечным Детского фонда, если привезете детскую и подростковую одежду и обувь, игрушки, детские книжки и энциклопедии, канцелярские принадлежности и многое другое.

Кроме того, фонду можно помочь и просто распространив о нем информацию в социальных сетях. Также организации необходима помощь в сортировке пожертвований. Еще работники фонда будут рады псковичам, которые смогут вместе с волонтерами фонда ездить в детские дома и делиться с ребятами своими профессиональными навыками.

Чаще всего добрые дела требуют далеко не материальных затрат. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Братьям нашим меньшим можно помочь в «Зоозащите» или «Шансе». В организациях всегда рады пожертвованиям в виде корма, некоторых круп, ошейников и многому другому. Кроме того, работники приютов рады, когда псковичи приезжают погулять с собаками, в отведенное для этого время или приезжают на субботники. Но самым главным добрым делом для этих организаций всегда будет дать их подопечному новый дом.

Фото: Ресурсный центр добровольчества ПсковГУ.

В Псковской области действует ресурсный центр добровольчества ПсковГУ, в котором регулярно требуется помощь в социальном, экологическом, событийном, патриотическом, медицинском, культурном и медиаволонтерстве. Кроме того волонтеры ездят в приюты для животных и часто становятся волонтерами-наблюдателями на ЕГЭ.

Также в помощи волонтеров часто нуждается Полистовский заповедник, добровольческий поисковый отряд Псковской области «ЛизаАлерт» и, когда наступает сезон, Археологический центр Псковской области.

Напоминаем, что для того, чтобы делать добрые дела, не обязательно дожидаться специальных дат для проявления доброты. Совершать добрые дела можно каждый день