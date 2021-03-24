Мартовские коты вышли греться на солнышке в Пскове

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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
Солнце в Пскове держится уже несколько дней даже несмотря на снегопад, оно единственное псковичам твердо напоминает - на дворе весна! Сегодня в объектив нашего фотографа Анастасии Тарасовой попали главные представители марта - котики. Они с первых лучиков запели о приближающемся тепле и вылезли погреть шерстку на солнышко.
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА
.
Фото: Анастасия ТАРАСОВА
.
Фото: Анастасия ТАРАСОВА
.
Фото: Анастасия ТАРАСОВА