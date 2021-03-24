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Дом. Семья24 марта 2021 17:30

Мартовские коты вышли греться на солнышке в Пскове

ФОТОРЕПОРТАЖ
Авторы (2):
Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Солнце в Пскове держится уже несколько дней даже несмотря на снегопад, оно единственное псковичам твердо напоминает - на дворе весна! Сегодня в объектив нашего фотографа Анастасии Тарасовой попали главные представители марта - котики. Они с первых лучиков запели о приближающемся тепле и вылезли погреть шерстку на солнышко.

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Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

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