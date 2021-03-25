Легальную возможность не служить в армии предложили «Новые люди»

Фото: партия Новые люди

Возможность легального отказа от армии с помощью компенсации предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Заявление с таким предложением он озвучил при подведении итогов конкурса «Марафон идей» в Санкт-Петербурге.

Фото: партия Новые люди

По мнению Нечаева, в ходе конкурса было получено большое количество заявок от молодых людей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Инициативы касались возможности легального отказа от службы в армии. Одина из заявок содержала предложение, схожее с позицией партии «Новые люди».

«Питер — это город студентов. 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», - объяснил лидер партии.

Фото: партия Новые люди

Сумма в 300 тысяч рублей, по словам Алексея Нечаева, позволит человеку, прошедшему срочную службу в армии, попасть именно в тот вуз, который интересует его, а не выбирать исходя из возможностей или вовсе отказываться от обучения из-за нехватки средств.

В данный момент партия «Новые люди» подготавливает законопроект с инициативой легальной компенсации за отказ от срочной службы и планирует внести его в Госдуму. Кроме того, по мнению лидера партии, перечень специальностей, которые предоставлены для выбора среди альтернативной гражданской службы, слишком мал и его необходимо расширить. Это решение подтверждает то, что данный вид службы практически не востребован среди призывников.

Фото: партия Новые люди

«Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», - добавил спикер.

Как признался Алексей Нечаев, данную инициативу он еще не обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу. Однако считает, что публичное заявление тоже можно считать как приглашение к диалогу и отметил, что его заявление основано на большом количестве просьб молодежи: «Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы», - заключил лидер партии.