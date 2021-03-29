«Новые люди» объявили победителей конкурса «Марафон идей» в Пскове

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В Пскове партия «Новые люди» подвела региональные итоги конкурса «Марафон идей». В рамках конкурса инициативные граждане со всей России на протяжении месяца присылали проекты, в которых подробно прописывали, как можно сделать город лучше. В общей сложности на «Марафон идей» прислали 15 327 заявок из 65 регионов.

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В Псковской области на конкурс прислали около 100 заявок. Из них в центральном штабе партии эксперты и жюри во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым выбрали 10 финалистов, которые и представили свои проекты в Пскове.

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Многие проекты, отобранные экспертами, были направлены на улучшение жизни социально-незащищенных граждан: создание площадки для просвещения детей из детских домов, организация спортивных тренировок для трудных подростков, улучшение условий для маломобильных групп населения, создание клуба для подростков и пожилых людей, в котором они смогли бы попробовать себя в разных сферах жизни и найти свой путь.

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Остальные участники конкурса представляли идеи, касающиеся повышения уровня знаний о правилах оказания медицинской помощи, перекрытия рекламы наркотиков уличным артом, развития туризма и организации полезного досуга, обустройства площадки для выгула собак.

В итоге призовой фонд в 300 тысяч рублей разделили между тремя проектами. Так, благодаря «Марафона идей» партии «Новые люди» в Пскове будет реализован проект «Бабушкины сказки», в рамках которого в городе появится детская площадка для самых маленьких по мотивам русских народных сказок. На реализацию данного проекта выделено 125 тысяч рублей.

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Такую же сумму члены жюри решили выделить на проект «Нетрудный подросток». Эта инициатива позволит подросткам заниматься спортом и развиваться.

Кроме того, теперь в Пскове часть рекламы запрещенных веществ будут не просто закрашивать, а рисовать поверх них граффити. На реализацию проекта «Уличный арт вместо рекламы наркотиков» жюри выделило 50 тысяч рублей.

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Члены жюри призвали всех финалистов не останавливаться на достигнутом и продолжать прорабатывать свои проекты. Тем более, «Новые люди» готовы поддерживать их.

- Надо верить в себя, свою идею, двигаться вперед, и все обязательно получится», — высказались эксперты.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борский отметил, будет продолжена работа со всеми жителями Псковской области, предложившими свои инициативы.

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- Проекты победителей мы будем реализовывать совместно с их авторами, поддерживая их и помогая. Я рад, что у «Марафона идей» в Псковской области нашлось столько участников. Это значит, что здесь запрос на перемены по-настоящему высок, много людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь вокруг себя, - сказал Александр Борский. - Инициативы, не прошедшие в финал, передадут в комитеты партии. Часть войдет в предвыборные программы «одномандатников» на выборах в Госдуму. Другая станет основой для кандидатов в депутаты региональных заксобраний и муниципальных советов. Ни одна идея не пропадет!