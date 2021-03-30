Масштабные учения соединения ВДВ стартовали в Псковской области

.

Масштабные учения военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ началось в Псковской области. Тактические учения пройдут в несколько этапов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Первый этап проходит с 29 марта по 2 апреля совместно с гвардейским Черноморским десантно-штурмовым полком Псковского гвардейского соединения ВДВ. Полк был введен в режим повышенной готовности и совершил многокилометровый марш в сопровождении машин военной автоинспекции. В полевых условиях военнослужащие истребляли условного противника, ведущим борьбу с помощью радиоэлектронных средств.

Все участники Воздушно-десантных войск от командования, до боевых машин и отдельных военнослужащих были соединены с помощью автоматизированной системы управления войсками «Андромеда-Д». С помощью этой системы велся сбор информации и оценка обстановки, принимались решения командирами и ставились боевые задачи.

Для отработки тактических действий перед соединением была поставлена сложная, быстроменяющаяся обстановка, сходная с боевыми действиями в современных вооруженных конфликтах.

В тактическом учении под руководством командира Псковского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина задействовано более 1500 военнослужащих. В действиях было привлечено 200 единиц боевой и спецтехники, самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и 2 ударных вертолета Ми-24.