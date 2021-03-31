Дотянуться до звезд: «Студию высоких достижений» по художественной гимнастике открыла псковская спортсменка

Фото: Андрей Степанов

Почти всю свою жизнь псковичка Ольга Александрова отдала художественной гимнастике. С 5 лет она начала свои первые тренировки и уже 18 лет работает тренером. В сентябре 2020 года Ольга Александрова осуществила свою давнюю мечту и открыла «Студию высоких достижений в гимнастике».

Дотянуться до звезд

Сегодня в клубе занимаются гимнастикой совсем юные спортсменки, всего порядка 30-ти. Занятия проходят в группах по 10 человек. Но всех объединяет пошитая на заказ форма с эмблемой студии. На майках учениц изображена гимнастка на фоне звезд.

- Эмблему сама разработала. Что означает? Движение вверх. Все хотят быть звездами. У каждого своя звездность. Кто-то пришел, научился садиться на шпагат и уже стал звездочкой, а кто-то завоевывает медали.

Фото: Андрей Степанов

Занятия в клубе идут еще меньше года, но спортсменки уже становятся участницами сборов и соревнований. А домой привозят призовые места. Совсем недавно, в начале февраля, малышки привезли из Санкт-Петербурга в Псков первое, второе и пятое места.

В планах – покорить Гимнастраду в начале апреля. Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. А уже к 20-м числам апреля воспитанницы отправятся на соревнования в Лугу. В конце месяца - 30 апреля, они выступят на Ольгинском турнире в Пскове. Расписан каждый день.

Руководитель, тренер и предприниматель – у клуба пока только один – это мама троих детей Ольга Александрова. Благодаря своему огромному опыту и наставнику, который тренировал ее, у нее получается заниматься клубом в одиночку и без перерывов.

- В гимнастике я уже 35 лет, в свое время тренировалась у Козлович Маргариты Викторовны. Имею звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Работала тренером по гимнастике в Испании, затем в спортивной школе «Юность».

Фото: Андрей Степанов

Всю тернистую дорогу Ольгу поддерживают ее двое маленьких сыновей и 13-летняя дочь Варвара Соболева, которая пошла по маминым стопам и тренируется в спортивной школе «Гармония» у Солдатовой Ирины Викторовны. Девочка помогает проводить разминку и заниматься с малышами.

Места хватит для всех

История создания клуба началась с поиска помещения. Подобрать зал, где могли бы свободно летать спортивные снаряды гимнасток, порой кажется просто нереальным. В итоге подходящие площади Ольга Александрова нашла на территории бывшего промпредприятия.

- Хотелось бы, чтобы зал был в центре города, куда можно было бы добраться на автобусе. Но где нашли, там и занимаемся. В основном, деток привозят на машине. Есть три ребенка, которые здесь рядышком живут, они приходят пешком, - поясняет она.

Специальным поиском клиентов Ольге заниматься не пришлось, большая часть юных гимнасток — это дети бывших учеников, которые когда-то сами занимались у нее и теперь привели своих малышей.

Фото: Андрей Степанов

Несмотря на то, что зал соответствовал требованиям и достался с хорошим косметическим ремонтом, и даже станками и зеркалами – вложиться пришлось в дорогостоящее оборудование.

Только гимнастические ковры вышли в сумму более 100 тысяч рублей. Однако теперь ученицы приходят в светлый, уютный и теплый зал с ковровым покрытием, где можно развернуться десяткам гимнасток. Но когда настает время для занятий спортсменок постарше – места оказывается уже не так много.

Для тех, кто не стремится достигнуть высоких достижений, но очень хотел бы заниматься гимнастикой, Ольга планирует организовать специальную «группу здоровья». Запрос на такие тренировки есть.

- Сама гимнастика — красивый вид спорта. Поэтому я хочу, чтобы дети друг друга уважали, радовались успехам друг друга, дружили с детьми из других клубов. Хочу создать в первую очередь здоровую атмосферу, - отметила Ольга.

Контакты:

«Студия высоких достижений» по художественной гимнастике

Адрес: г. Псков, ул. Ижорского Батальона, 24. +7 (911) 697-79-50 Сообщество в «ВКонтакте»: https://vk.com/club152642322 Страница в Instagram: olga_gimnastika_beauti/

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»